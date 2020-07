Dani oo Ra’iisalwasaarihii Ku sheegay laba wajiile, halka uu M/W Ku been abuurtay

anceen kadibna sixiixeen. wixii intaa kadanbeeya,waa lasugaa fulintii kolka lagaaro xiligeeda.hadaan intaa ka gudbo

Maanka ku hayso dawlada goboleedyadu waxay kamid yihiin,kuwa gaaray sixiixida iyo meel marinta qaabdoorasheedkaa 2021 dalkeenu udareeri doono. waxaana dawlad goboleedyadu kuleeyihiin xubno aqalka sare iyo golaha shacabka iyo golaha wasiirada intaasuba waxay saxiixeen oo ogolaadeen nidaamka dawladeenu u diyaarisay doorashada dalkeena.intaan baarlamaanka loo gudbin ka horba maamul goboleedyadu way aqbalsanaayeen oo raacsanaayeen hawshaa oo qayb ayay ka ahaayeen.hadaan intaa kagudbo

Waxaa cad in shaqada diyaarinta dalkeena in doorasho u dhaqaaqo aysan shaqadooda ahayn maamul goboleed kuna masuul ahayn hawshaa ileen iyagu maha dawlado kamadax banaan dawlada dhexe ee fadaraalka ee soomaaliyeed,waxayse u dhaqmeen sidii dawlado madaxbanaan oo kale.Waxayna dhankooda diyaariyeen doorasho nooc kale ah oo dadban oo ay rabaan in ay dalka ku qasbaan halka ay laaleen doorashadii dawladeenu diyaariyasay!! markaa laba dowladood ayaynu kalanahay weeye. dawlada iyo dadka soomaaliyeed waxay layaaban yihiin waxa shaqadan galiyay iyo cida u diratay in ay dalka usoo diyaaariyaan doorasho nooc dadban ah 2021? Aqalkii sare iyo Golihii baarlamaan ee dalkeena golihii wasiirada,madaxtooyadii waxay layaabeen shaqada ay faraha kula jiraan labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland oo ku milantay puntland? hadaan intaa ka gudbo

Dawladaha carbeed gaar ahaan sucuudiga iyo emaraadka iyo masar oo hada kusoo biirtay,waxay wadaan xoog iyo xeelad wixii la helo karaba in laga saaro meesha dawlada hada jirta ee farmaajo kayahay madaxweynaha,kadibna lahelo fursad lagu min jaxaabiyo dawlada Turkiga oo looga saaro soomaaliya.sitaa loogaaro,waxaa dawlada emaraadku balan qaaday in ay kubixin doonto malyuumaad doolar,hadii lahelo 3 nin mid kamid ah hadaan kuligood lawada heli karayn xataa. waa madaxweynaha,gudoomiyaha golaha shacabka,raysalwasaaraha,hadafkooduna waxaa weeye in ay helaan oo dalkeena ka dhistaan say latahay,dawlad daba dhilif ah,kasaarta meesha turkigan soomaaliya si dhab ah uugu dhisaya oo garab ku siinaya siday soomaaliya ku heli lahayd dawlad shaqaysa oo dalkoo dhan hanata,taa badalkeedana waxay doonayaan,in dalkeenu sidii hore ku noqdo madax lacag uun uruursanaysa,dalkuna iska ahaado dawlad la aantaas. waxaana gadaal danbe kataagan carabta dawlado shisheeye sida yuhuuda carabku waa adeegaa u shaqeeya cadawgeena fog. Hadaan intaa kagudbo

Dani waxa uu kawarsheekoonayaa oo xamanayaa,shir dhex maray isaga iyo madaxda qaran ee dalkeena usaraysa,sida raysalwasaarihii dalka ee hore iyo madaxweynaha dalkeena,wuxuuna u gafay oo ka dhigtay koox muusikada u garaacda goortuu isagu heesaayo!mana garanayno goorta iyo goobta ay ku wakiishadeen dawlad goboleedyadu dani iyo halkuu uugu noqday iyaga afhayeen.Siyaasada iyo nidaamka dawladnimo iskaba dhaafe ilmaha yar baa garan kara,shir albaabada loo xirtay in uusan u baahnayn sheeg sheegis!! dawladnimo warkeeda daa. caku waxaan dawladnimo aqoon.hayeeshee dani xiligii dhuusamareeb,wuxuu inoo sheegay wanaag iyo amaan uu leeyahay madaxweynaha dalkeenu mudane farmaajo.hadaan intaa ka gudbo

Madaxweynaha dalkeena oo ah ilaaliyaha sharciga dalkeena,wuxuu inoo cadeeyay rabitaankiisa aragtidiisa iyo in uu raacsan yahay isagu nidaamka gudiga doorashada dalkeena iyo baarlamaankeenu soo diyaariyay,soo ansixiyay isaguna sixiixay kamadax weyne ahaan soomaali horteeda doorashada dalkeena 2021 oo ah mid shacabka dib loogu soo celinaayo in ay codeeyaan iyagoo xor ah.wuxuuna diiday sicad in dadka lagu sii haya doorasho dadban oo ah qaab dad weynaha awooda loogu diidaayo ay helayaan oo ah in ay doortaan wax iyagu,waxaana la diidayaa oo laga hortagay musuqmaasuq oo ah in maamul goboleedku iibsado codka dadweynaha oo iyagu wax inoo dooraan sidii dhici jirtay dawladihii hore. hadaan intaa ka gudbo

Ninkii dad waynaha soomaaliyeed u diidan in ay si xor ah codkooda ay xaqa u leeyihiin dhiibtaan oo xildhibaankooda kusoo doortaan oo xisbigay doonaan doortaan,waa cadaw doonaaya laaluush iyo musuqmaasuq waxna iskuma hayo.hadaan intaa kagudbo.

Dani wuxuu inooga warsheekooday in raysalwasaarihii hore ee dalkeena khayre oo uu yiri shirbaanu wada galay, wuxuuna nagu raacsanaa doorasho dadban, wuxuuna shirkaasi ahaa mid albaabadu u xiran yihiin, Dani oo ay siduu sheegay shir wada galeen madaxweynahana inooma sheegin in uu u sheegay madaxweynihiisa waxay isla gaareen raysalwasaare Khayre? Taa badalkeeda waxa uu inoo sheegay Dani in madaxweynaha uu isagu u sharaxay qaabka doorasho ee uu doonaayo oo ah mid dadban, wuxuuna inoo sheegayaa in madaxweynuhu qudhiisu la qaatay doorashada dadban, laakiin wuunooga baxay ayuu leeyahay dani hada!! mahayno maamul goboleed kale oo arintaa qaba iyo cid u markhaati kacda dani.

Raysalwasaarihii hore wuxuu ku tilmaamay, mid laba wajiile ahaa oo wajina madaxwaynaha dalka kula socday halka wajiga kale uu siduu sheegay kula socday jubaland iyo puntland,warna kama hayno axmed madoobe marna kamaynaan maqal meel raysalwasaare hore Khayre ku leeyahay doorasho dadban ayaan u dareeraynaa! laakiin dani ayaan ka haynaa in uu sidaa yiri khayre.khayre iyo farmaajo iyo dani waxay wada joogeen dhuusamareeb, kama hayno wuxuu hada inoo akhrinaayo isagoo halkaa ka jeedinaaya haduu yahay mid run sheegaaya. hadaan intaa ka gudbo

Dani oo ah gacan yaraha wakiilka emaraadka, Cumar Cabdirashiid, ayaa u jeelan aduunka doolar ee carabi bixinayso, laakiin aan wali ku guu

laysan adeega ah in uu fuliyo doorasho maamul goboleedyadu soo xulaan.waxaa xusid mudan in cumar cabdirashiid uu san sacad qura soofariisan aqalka sare kursiga uu ku leeyahay oo xaq loogu lahaa umada soomaaliyeed in uu ushaqeeyo,halka uu dibin daabyeeynaayo dalkiisa hooyo isagoo ka qaata mushahar joogta ah.khayre kama hayno wax war ah oo la xariira shirkaa albaabadu u xiraayeen ee uu dani inoo sheegay,mana aragno sabab uu dani inoola xamanaayo madaxda dalkeena wixii dhexmaray xataa haday jirto maba jirtee. haduu mabda leeyahay dhuuso mareeb ayuu kasheegi lahaa xiligay ku habooneeyd.markii raysalwasaarihii is casilay xan waxba matarto.

Xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed waa in ay dalkooda ka ilaashadan kuwa inagu dhexjira ee shisheeyaha u adeegaaya inagoo u jeedna. waana in sharciga la horkeenaa cadawga dalkeena u diidan dawladnimada ee taageeraaya dawladaha carbeed ee dalkeena ka fuliya qaraxyada inaguna dhexbeeray ee maal galiya shabaabka si soomaaliya u helin dawladnimo. Waxaa xusid mudan in dadkeena soomaaliyeed iyo dawladeena soomaaliya dalkeena dhexdiisa sida dawladaha aduunka,aynu ku dhamaysanay arimaheena gudaha ee qaran,inagoon ajinabi iyo shisheeye inagu dhex jirin say ahaan jirtay dawladihii hore oo kale.Hayeeshee Dani wuxuu cod sanayaa in dalkeena hooyo shisheeye soo faragaliyo arimihiisa khaaska ah,isagoo u gacan haadinaaya beesha calaamka taasoo ah is dulayn iyo gaalo u adeegid heerkii u liitay.soomaaliya waa dal xor ah madax banaan arimihiisa hoosana dhamaysanaaya kaligii,wixii caawimaad ah oo aan angu qabsan karin diidi mayno.

Dani waa kaxun yahay hanaqaadka dalkeena iyo dawladnimadeena waana haraadigii laynagu dhexbeertay.hada unbay ahayd goortuu amaanaayay madaxweyne farmaajo,hadana kiiba maha tani waxay ku tusinaysaa wax leh mabda iyo aamin in uusan ahayn ee ku shaqeeya hadba wixii cid shisheeye usoo mariyaan wakiiladooda waana nin ka fog qawlka kiisa runta ah isagoo beenta u haysta siyaasad!!

