Xog aan ku Iftiiminaayo cida Dhab ahaan, ka Dambaysa  Xadhiga Gudoomiyaha Astaan Tv.

Sheekada xadhiga ee Gudoomiyaha Astaan Tv. ayaan rabaa in aan wax ka idhaahdo, maadama oo aan kala socday magaalada Muqdisho,

Xadhiga Gudoomiye Cabdi Manaan Yuusuf waxa weeyi mid cadaalad daro ah oo ay u gaysteen rag uu moodaayay saaxiibo shaqo wadaagi ka dhaxayso, balse maanta ayay cadaatay dabinkii ay u maleegeen in uu ku dhacay isaga oo ah qof daacad ah oo aanay jirin wax dembi ah oo uu galay.

Anigu waxa aan ahaa qofkii ugu dhawaa ee uu markasta la wadaaji jiray qorshayaashiisa, waxanu dhowr jeer iiga sheekeeyay qorshayaal uu ka damacsan yahay in uu ka hirgeliyo magaalada Hargeysa kuwaas oo uu sheegay in ay la wadaan dhowr qof oo ka soo jeeda deegaanka hargeisa, balse uu rabo in uu kala xusho, Cabdimanaam Yuusuf wuxu ii sheegay in dhowrka qof ee uu rabo in ay wada bilaaban shaqooyinka hargeisa uu mid walba rabo in uu eego qaabka uu rabo in ay u wada shaqeeyaan.

Habeen bisha Ramadaan Dhexdeeda ah anigo la fadhiya Cabdimanaam waxa na soo wacay Number aan u malaynaayo in uu yahay magaalada Hargeysa, salaan iyo iswaraysi dheer ka dib waxa ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan balaadhinta xafiiska Astaan Tv ee magaalada Hargeysa, markii uu dhameeyay Telefoonkii ayuu xagayga usoo jeestay isaga oo iiga sheekeeyay waxyaabihii ay ka wada hadleen, waxanu igu yidhi ninkan aanuu wada hadlaynay waxa uu jooga magaalada Hargeysa, waa nin firfircoon oo dhawaan iso bandhigay in uu rabo in uu ku soo biro Astaan Tv xafiiskeeda Hargeysa, wuxu intaas ii raaciyay ninkani waxa ka muuqda dedaal dheeraada.

Sidii oo kale dhowr habeen oo kala duwan oo aan wada joognay ayuu soo wacay, kana wada hadleen arrimo badan, aakhirkii waxa aan ogaaday magaca qofka uu yahay, aniga oo Cabdimanaam weydiiyay waxanu igu yidhi waxa la yidhaahda (Maxamed Ilig)

Habeenkaas ka dib waxa aan aqoonsaday qofka uu yahay cida soo wacda Cabdi Manaam Yuusuf ee ay ka wada hadlaan qorshayaasha lagu balaadhinaayo xafiiska Astaan Tv ee magaalada Hargeysa.

Dhowr cisho ka hor markii aan maqlay xadhiga Gudoomiyaha Astaan Tv waxa ay igu noqotay fajaciso maxaa yeelay Maxamed Ilig waa nin kala yaqaana Hargeysa, mana dhici karto in lagu xidho Hargeysa hadii aanu wax ka ogayn xadhigiisa.

Maxamed Ilig waa shaqsiga ku dhiirigeliyay Cabdimanaam in uu Hargeysa yimaado si ay usii amba qaadaan hawlihii lagu balaadhinaayay xafiiska Hargeysa.

Dadweynaha aan ilaa hada wax badan ka ogayn sababta lagu xidhay Gudoomiyaha Astaan Tv waxa aan u sheegaya in aanu xadhigiisu ka fogayn qorshe dabin ah oo uu soo maleegay Maxamed Ilig.

Cali Ugaas Raage

Muqdisho,