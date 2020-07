RW Xasan Cali Kheyre oo aqbalay Xil ka-qaadistii, kana digay damaca Xilli kordhinta.

By

Ra’isul-wasaaraha ay Guddoonka Golaha Shaacabka xilka ka qaadeen ayaa waxa uu soo saaray Muuqaal uu kaga hadlay Xil-ka-qaadistaasi, wuxuuna xusay in wixii ka dhacay Golaha Shacbiga ahaayeen Sharci-darro.

Xasan Cali Kheyre waxa uu sheegay isagoo u turayo Shacabka Soomaaliyeed, isla markaana uu dhowraya Midnimada dalka inuu aqbalay inuu is-casilo.

Waxa uu sheegay isagoo og wixii ka dhacay Golaha Shacabka, lana hareer maray Dastuurka inuu go’aansaday inuu Tusaale u noqdo Ummadda, iskana casilo Xilkaasi.

Waxa uu u mahad celiyey Madaxweyne Farmaajo oo uu xusay inuu Fursad u siiyey inuu u adeego Ummadda Soomaaliyeed , waxa kale oo uu u mahad celiyey Xukuumadiisa, Saaxiibada Beesha Caalamka iyo Ummadda Soomaaliyeed.

Khudbadda Xasan Cali Kheyre oo socotay muddo 6 daqiiqo ah waxa uu faahfaahin ka bixiyey Xilligii uu RW ahaa iyo guulihii ay Xukuumadiisa gaartay, wuxuuna xusay inay dadaal u galeen sidii Madaxda DF iyo kuwa Dowlad-gobaleedyada la isugu keeni lahaa, si ay uga tashadaan Nidaamka Doorashadda ee dalka.

“Fikirka Muddo-kororsiga oo aan horey uga digay ayaa weli socda, wixii ka dhacay Golaha Shacabka ayuu salka ku hayaa” ayuu yiri Kheyre, oo isagu ka mid ah Siyaasiyiinta ka biyo-diidsan Muddo-kordhinta Madaxweynaha iyo Golaha Sharci-dejinta.

Xasan Cali Kheyre Waxa uu Ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay cafiyaan, haddii uu qalad ka dhacay, muddadii uu RW ahaa.

Xasan Cali Kheyre waxaa xilka RW loo magacaabay 23-kii Feberaayo ee sanadkii 2017-kii, oo ay haatan ka soo wareegtay 3 sano iyo bar ama 1,247 maalmood.

Halkan ka akhriso:-

Halkan ka akhriso, kana daawo Go’aanka uu RW Xasan Cali Kheyre ku dhawaaqay:

Aniga oo og In waxii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, loona marin habraacii saxda ahaa ee xil ka qaadis xukuumadeed, In xitaa aanay ajandaha ku jirin, in aanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, Haddane waxaan go’aansaday inaan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay, aniga oo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato. Si aan ugu turo shacabka Somaaliyeed, qaybna uga noqon Khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed, mid dhaqaale, amni iyo bulsho.