Kheyre asagoo og in laga gardarran yahay ayuu tanasulay Waa wax somalida ku cusub…

Soomaalidu asalkooda inta badan waa reer guuraa xoolo dhaqata ah. Xoolo dhaqatada Soomaalida waxey yaqaaniin in qofku gardarrada qaadan, nolosha oo ad adeeg lagu wajaho, qalafsanaan iyo dhiirannaan, maxaa yeeley nolosha ay ku noolyihiin baa adag. Jiljilaaca iyo tanaasul dhaqankoodu shaqo kuma laha siiba geeljiraha. Haddii kale geelliisa maalinba reer baa ka xeesanaya.

Ra’iise Wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu sheegey asaga oo og in laga gardarran yahay in danta dadka iyo dalka u tanaasuley waa arin dhaqanka Soomaalida ku cusub oo hore loogu baran siyaasiyiinta Soomaalida. Haddii siyaasiyiinta Soomaalidu ahaan lahaayeen dad danta guud u tanaasula Soomaaliya 30 sano dowlad la’aan ma ahaateen. Intii aan la soo dhisin dowladii Carta, 2000, hogaamiye kooxeedyadii Soomaaliya 13 shir oo loo qabtey ayey ku heshiin kari waayeen oo ku kala kaceen. Tanaasul xumada Siyaasiyiinta Soomaalida wuxuu sababey in kumanaan Soomaali ku naf waayeen dagaalo ehli ah oo laga baaqsan karey, in amniga dowladda Soomaaliya maanta sugaan ciidamo shisheeye.

Ra’iise Wasaare Khayre dhaqan cusub ayuu ku soo kordhiyey taariikhda dowladnimadda Soomaaliya. Xil. Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sidaas oo kale hore u sameeyey balse Khayr wuxuu Jawaari dheer yahay in saacado kooban isku casiley islamarkaana ogolaadey go’aan Baarlamaan oo qaab sharci darro iyo fowdo u dhacey. Hambalyo ayaan leeyahay Khayre, jiilka dhalinyaradda Soomaaliyeed baad cashar u dhigtey. Waxaad kaloo badbaadsatey sumcadaada, sharaftaada iyo mustaqbalkaada danbe ee siyaasaddeed.

Ilyas Mohamud Hussein