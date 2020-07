Qabiilada Somalida iyo Carabta!!!=Faallo=

Waxa ey lahaayeen waa in aan Somaliya Maxmiyad la galin 1950 ka, SYL na laga hortago, Xuriyaddana dib looga dhigo 1960ka, waana in Somaliya la hoos geeyo Mustacmarada Ingriiska ee Cadan, bacdamaa Yemaniyiintu ey ahaayeen kuwa kaliya ee Af Ingriiska yaqiin una badnaayeen Ciidamadii Ingriisku Cadan ka keenay.

Yeman waxaa ka hor xuroobay Somalida oo xur noqotay 1960, laakin yeman waxa ey xuroowday 30 November 1967, markii hore Mareykanku waa diiday in uu aqoonsado laakin dib ayuu ka aqoonsaday xuriyadda yemen. Todobo sano oo Somalidu Xur aheyd, Ingriisku waxa uu diidanaa in “Jaziiradda Sokadara” lagu daro Somaliya, laakin 7Sanno kadib ayuu Abaal marin uga dhigay yeman.

60ka Somalifa, waxa loo qeybiyay 25 Goob Codeed oo midiiba laga soo dooranayo 1-5 xildhibaan, Shuruudaha: A) Qofka wax dooran karo waa 21 Sanno jir iyo kii ka weyn. B) Qofka la dooran karo waa 30 jir iyo ka weyn. C) Waa in uu wax ka yaqaan Luqada Carabiga iyo laatiinka. D) waa in Deegaan doorasha, Somaliya uu deganaa ugu yaraan 2 Sanno doorashada ka hor. E) Doorashadu waa in ey noqotaa “mid toos ah Magaalooyinka”, laakin “Miyaga waa in ey noqotaa Dorasho Dadban”. Oo ey soo dooranayeen Gudiyo ka kooban 613 ,loona yaqiin waqtigaa “ Shirs” ( Open council)