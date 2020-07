War Murityeedka laga soo saaray Shirka magaalada Dhuusamareeb.

Shirkii madaxda DFS iyo dowlad goboleedyada ayaa si rasmi ah u furmayo xalay ka dib kulamo hoose oo maalmihii la soo dhaafay waxaama ka qayb galay madaxda dowlada federalka Soomaaliya sida Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha, Wasiiro iyo Xildhibaano iyo dowlad goboleedyada dalka.

Furitaanka shirka ayaa waxaa laga hor aqriyay warmurtiyeedka shirka laga soo saaray oo ka kooban yahay siddeed qodob oo diirada lagu saaray arimaha doorashooyinka iyo wada shaqaynta Dowladda Faderaalka iyo Dowlad-goboleedyada dalka.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo khudbad ka jeediyay Shirka Magaalada Dhuusamareeb ayaa uga mahad celiyay Madaxda ka qeyb gashay Shirka sida ay ugu dul qaateen aaya ka talinta iyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed.

Waxaa uu sheegay in Galmudug ay sharaf u tahay in madaxda dalka ka aqbaleyn gogosha at u dhigeen,isla markaana uu ku qanqcsan yahay in madaxda dadaashay kana soo baxeyn waajibaadkii Ummadda ka sugaysay.

Madaxweynaha Galmudug ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in ay wada-hadallada sii socdaan,isla markaana shir kale la isugu imaan doono 15-ka Bisha soo socota ee Agoosto.

Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo hadal ka jeediyay Shirkii Madaxda Dowladda iyo Dowlad Goholeedyada ayaa sheegay in dadaal badan oo la sameeyay iyo wada-hadal uu meesha ka baxay khilaafkii Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada.