Muuse Biixi oo Dhambaal culus ka helay Itoobiya, muxuuse xambaarsanaa qoraalka Addis Ababa?

Warsidaha somaliweyn oo soo xiganaya Ilo diblumaasiyadeed oo katirsan Itoobiya iyo xubno katirsan Somaliland, waxaa maalmihii u dambeeyey jiray wada hadalo ka dhashay socdaal ay Somaliland ku tageen wafdi kasocda dawladda Masar, oo weydiistay in ay siiyaan Saldhig Milateri oo laga hirgaliyo deegaanada xeebaha, kaas oo ay halis u aragtay Xukuumadda Itoobiya.

Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegay in Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed markii la gaarsiiyey warka sheegaya socdaalka wafdigan oo ay u dusiyeen laamaha Sirdoonka, ay ku noqotay mid abuurtay walaac hor leh.

Addis Ababa, waxay hadda ka dagaalamaysaa Saldhigyada ay Masar ka heshay dalalka Koonfurta Suudan & dalka Eritrea oo ay u aragto in ay labaduba halis ku yihiin Amnigeeda Qaran, mid kale oo uga yimaada dhanka baddaha Soomaaliya ayay u aragtaa halis oo deg degtay.

Dhambaal ka yimi ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa lagaarsiiyey Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo si cad loogu sheegay in ay Addis Ababa ka xun-tahay talaabada ay kusoo dhaweysay wafdi kasocda Masar, taasna ay tahay mid dhaawacaysa heshiisyada labada dhinac.

Hargeysa & Addis Ababa, waxay leeyihiin xariir dhinacyada Amniga iyo dhaqaaluhu ugu muhiimsan yihiin, waxayna Itoobiya saami ku leedahay dibu dhiska dekeda magaalada Berbera, sidas oo kale waxay leedahay qoondo lacageed kamid ah wadada isku xiraysa Berbera & Wajaale oo ay dhismaheedu hadda socdo, waxaana arrimahan ay yihiin kuwa muuqda.

Iskaashiga amniga labada dhinac ayaa gaarsiisan heer-wanagsan oo ay iska kaashadaan dhinacyada la dagaalanka Argagixisada iyo falalka lidiga ku ah labada dhinacba, waxaana socdalka Wafdiga Qaahira uu halis ku noqon kara wada xariirkan.

Dhambaalka, waxaa lagu cadeeyey in aysan Addis Ababa farxad-galin warka ku saabsan in wafdiga Masaaridu ay tageen Hargeysa, isla markaasna ay Somaliland u ogolaatay siinta saldhig Milateri, taas ayaana wararku sheegayaan in ay Addis Ababa cadeysay in ay ka carootay oo ay dhaawac u geysan doonto xariirka labada dhinac.

Somaliland, wali kama jawaabin dhambaalka uga yimi Addis Ababa, waxaana ilaha diblumaasiyadeed ay sheegayaan in haddii ay ka gaabsatay ka jawaabida qoraalkan ay ka dhigan tahay diidmo, sidaasna uu ku xumaan karro xariirka labada dhinac.

Laakiin Madaxweyne Muuse Biixi, uma sahlana ka gaabsiga qoraalka Raysalwasaaraha Itoobiya uga yimi, waxaana uu ku qasban yahay ka jawabida madaama xariirka labada dhinac uu yahay mid mudo dheer soo taagnaa, xaduud dheerna kala dhaxayso.