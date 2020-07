Nuxurka iyo Qudobadii ugu muhiimsanaa khudbaddii Madxweyne Ramaphosa

Xilli aad loogu dhegtaagayey indhahana lagu wada haayey khudbaddiisa Qaranka South Africa, ayaa Madaxweyne Cyril Ramaphosa, oo qiray inuu xargaha goostay Koroonaha Koonfur Afrika waxa uu ku dhawaaqay in lagusii jiri doono, islamarkaana la xoojin doono Xaaladda bandowga ah ee uu dalku hadda marayo.



● Bandow Habeen ah ayuu Dalku galayaa laga billaabo maanta oo Isniin ah (13 July 2020), kaasi oo ka bilaabanaya 9:00 Fiidnimo ilaa 4:00am.

● Heerka Bandawga (Level 3) in lagusii jirayo

● In aad loo ilaaliyo shuruucda loo dejiyay #COVID19.

● In Taxi-yada u baxaya Magaalooyinka (Distance) fog in 70% aysan ka badinin tirada rakaabka ay qaadayaan.

● Gaadiidka Dadweynaha ee gudaha ka shaqeeya in loo ogolaaday inay qaadaan 100% tiradii rakaabka ee loo ogolaa shardi :

✅Inay sanitize-gareeyaan Baabuurta

✅In rakaabka oo dhan ay Mask xirtaan.

✅ In Daaqadaha loo furo Gawaariga BL-ka

● Goobaha lagu nasto (Parks) in la furayo laakiin isu imaatin aan loo ogolayn, exercise keliya ayaa loo ogol yahay.

● Goobaha xaraashka in dib loo furayo.

● Is-booqashada qoysaska (Family visiting) lama ogola 🚷

●🍷 Ka Ganacsigii khamriga oo dib loo joojiyay islamarkaanka la mamnuucay.

● In Xaaladda Masiibada Qaran (National state of Disaster) la kordhiyay ilaa 15-ka August.



Abdulrazak IndhaJaceyl