Yoweri Museveni oo Ajaanibta joogta Dalkiisa ugu baaqay fulinta Wacyigelinta Covid-19.

Uganda waxaa ku nool ajaanib kala duwan oo ay qayb ka tahay Soomaali, qaar ayaa qaxooti ahaan u jooga, kuwa ayaa waxbarasho u tagay halka kuwa kale ay ku sugayaan bixitaan dibadda ah.

Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo jeedinayay khudbaddiisa usbuuca ee xaaladda Covid-19, wuxuu ajaanibta ugu baaqay inay dhaqangeliyaan fariimaha looga hortagayo cudurka.

Sababta loo soo rogay xayiraadda wuxuu ku sifeeyay in loo baahan yahay in qof waliba uu isweydiiyo, maadaama dadka qaar ay ku adag tahay in ay afka xirtaan, gacmaha wax gashtaan isla markaana kala fogaadaan.

Museveni ayaa sheegay in Uganda Xaalad Caadi ah ay ku sugneed kahor inta aan laga helin kiiskii ugu horeeyay ee Coronavirus, balse markii ay arkeen dalalka horumaray oo qaatay go’aamo qaar, iyanna ay ku dhaqaaqeen.

Madaxweynaha Uganda ayaa ku faanay in waxyaabo horumar u ah dhalinyarada in Dowladdiisa iyo Xisbiga uu hoggaamiyaha u yahay u qabteen, isaga oo ballanqaaday in ay dabooli doonin duruuf waliba oo laga maarmi waayo.

“Xisbiga Dhaqdhaqaaqa Jabhadda Qaranka ee Talada haya wuxuu sii wadi doonaa caawinta dadka sida Waxbarasho, Xirfad, Shaqooyin iyo Daryeel caafimaad oo lagu kasban karo shaqooyin si jiilka ay u noqdaan mishiinka dhaqaaqiya maalgashiga iyo badbaadinta Mustaqbalka ee soo kobcaya” sidaasi waxaa yiri Yoweri Museveni.

Wargeyska independent ee Dalka Uganda oo gunta u galay hadal jeedinta Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa daabacay in uu ka badbadin sameynayo, maadaama Uganda laga diiwaangeliyay 1,013-kiis oo ay ka bogsadeen 952-ruux, qofna uma dhiman cudurka.

Dhanka kale Bulshada Uganda ayaa sii kordheysa celcelis ahaan 3.6% sanadkiiba, waana tan keentay in Culeys siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba uu dusha ka koro Madaxweynaha waqtiga dheer maamula dalkaas.