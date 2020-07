faallo

Wararka kala wareeg Siyaasadeed!!!=Ciyaaraha Soomaalida oo Kambiyihii kadib la kala bedelay kooxda.= By Maxamuud Axmed -

Kadib markii Gudigii Madaxa Banaana ee Doorashadu ey ku dhawaaqeen in Doorashada aan mudadeedii lagu qaban karin. Haddii “Biometric” laga dhigana ey u baahanee 13 Billood July 2020 – August 2021. Haddii “Manual registration” laga dhigana ey u baahanee 9 Bilood July 2020 – March 2021.eyna noqonee Qof iyo Cod. Beesha Caalamka qaarkeed ayaa hore ka taageereen.24 saac kadib maxaa dhacay?

Hore lacag badan ayaa loogu deeqay Gudiga, waxaana Deeq bixiyayaasha loo sheegay in Doorsho dhecee Feb.2021, waxa lagu yiri:Hore Golaha Ammaanka ayaa go,aamiyay in aan dib loo dhigi karin, taasi ka hadal male, Gudiga iyo Dowlada Somalidu ha qaateen Go’aankaa. in aan Dib loo dhigi karin iyo Qof iyo Cod in eyna dhici karin waqtigaan Xaaladaha jiro Dartood.< Tan Labaad Lacagtii aan ugu talagalnay wajiga 2aad ee Gudigu Codsaday oo ka badneed 50 million waan joojiyay, ilaa hadda waxaa la hayay $12 Million oo Australia bixisay iyo $1.6 million kaliya oo Mareykanku bixiyay waana la xayiray, waxaa la canaantay wakiiladii Beesha Caalamka ee Nairobi fadhiyay, laguna yiri: Adinkaa nooga wakiil ahaa Somaliya, waxaadna noo sheegeen in doorasho dhecee Feb.2021. Xisaab celin ayaan rabnaa lacagtii hore halkii Gudigu ku bixiyay. waxaa lala wareegay Go'aanada mustaqbalka Somaliya, Madaxadana waxaa lagu yiri: Go'aan ka qaata Wakiilada Caalamka, shir haloo qabto Maamul gobaleedyada Axsaabta . Ururada bulshada ayaana kala tashaneeynaa arrimaha. Engriiska ayaa moowqifkiisu cadaa oo diiday in Beesha Caalamku eyna ogolaan karin Kali talisnimo Somalida dhaxdeeda ah, arrmahanna aan Somalida lagu fiirsan, loona hiiliyo Shacabka . waxaa hadda Ciyaarta soo galay Kambiyihii kadib Ciyaartooydii hore oo la soo siiyay Amaro cusub in Ciyaarta wax laga bedelo.kuwaa oo kala ah: 1.James Swan UN. 2.Nicolas Berlonga EU. 3. Ben Ferder UK. 4. Yamamooto USA . iyo Koox Carab iyo African ah oo tarbuunka fadhiyo Taageerayana wixii dhaco. Daawadayaasha Ciyaarta oo dhan waxaa la faray in ey la qabsadaan ciyaarta, Meel kasta oo lagu qabto, kursigii ku fadhiiso la yiraana ku fadhiistaan, Amarka Cusubna loo hogaansamo. la soco xaaladaha. Lana qabso Ciyaarat cusub, Dhuusamareeb yaan lagaaga hor marin ,iyo Garoonka xigo ee Ciyaarta Mustaqbalka lagu qaban doono. FG: wixii iga khaldan iga sax,wixii ka dhimanna ku dar.

Qore: Yahya Amir