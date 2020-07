Shir lagu taageerayay kuraasta Aqalka sare ee Gobolka Banaadir oo Muqdisho ka dhacay+Sawirro

By

Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ay ka qaybgaleen mas’uuliyiin kala duwan oo isugu jiray heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed oo lagu taageerayay kuraasta Aqalka sare laga siiyay Gobolka Banaadir.

Mas’uuliyiin kala duwan ayaa madasha ka hadashay waxa ay intooda badan ku baaqeen in la dadajiyo guda gelista dhismaha 13-ka Kursi si loo helo Senatarada ku fadhiisaneysa ee matalaadda u ah Gobolka Banaadir.

Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Golaha Shacabka waxa uu Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay in uu ku dhaqaaqo dadajinta hirgelinta Senatarada Gobolka, maadaama hay’adda uu katirsan yahay ay codka siisay.

“Waxa aan rabaa in aan meeshaan fariin uga diro Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Mudane Madaxweyne sida aad ku sheegtay khudbaddii aad ku jeedisay 6-dii June iyo soo dhaweyntii 27-kii June kuraasta Gobolka Banaadir Ansixinta kadib, in aad soo dadajiso dhameystirka wax ka dhiman oo ah in aad saxiixdid“ Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.

Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in dadka Muqdisho oo martigeliyay Dowladda ay u dulqaateen xaalado kala duwan oo mudan in lagu garab istaago matalaadda laga siiyay Golaha Aqalka sare BFS.

“Dowladnimadeena horumarka ay gaadhay in ay noqoto Hoygii isu keenayay Soomaalida dibna u mideynayay mar labaad, Muqdisho matalaad waa ay heshay 13 iyo wax ka badan way istaahishaa, maqaamkana waxa uu ku xusan yahay qodobka 9-aad ee Dastuurka, awoodaha Golaha shacabka uu leeyahay weeye, Xukuumad ahaan, Gobolka Banaadir iyo guud ahaan waan kawada shaqeyneenaa” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isna madasha ka sheegay in aysan jirin qof lasoo istaagay diidmada xuquuqda Gobolka Banaadir balse tarjumaadda dhanka saxan la baalmaray.

“Qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xaq u leeyahay in uu ka hadlo kuraasta la siiyay Gobolka Banaadir iyo matalaadda Caasimadda, Madaxda Dowladda waa in ay sameeyaan Tarjumaad dhinaca saxan ah oo ay kaliya waafajiyaan sharciga, ka Guddoon ahaan waan garab taaganahay in la xaqiijiyo kuraasta 13-Senatar ee Golaha u ansixiyay” Guddoomiye Mursal.

Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 6-dii June waxa uu Golaha Shacabka ka codsaday in kuraas matalaad ah lasiiyo Gobolka Banaadir, dood iyo hadal jeedin kadib Golaha ayaa u codeeyay 13-Senatar in Gobolka uu ku yeesho BFS.