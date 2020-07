Ha nalaga ilaaliyo Madax naxariis Badan, oo Haddii la baryo Badda bixineeyso=Nasashada Jimcaha.Q-207=

Maalma kadib ayuu soo booqday Saaxiibkii ey Somaliya isku yaqiiniin oo deris la ahaa. Laakin Saaxiibkii oo Galabtaa qayilayo ayuu la kulamay, waxaa la bilaabay in la qayilo, Waqti dambe ayaa la gaaray. Waxa uu ogaaday in uu Daahay, Ballantiina uu ka baxay, Gurigii ayuu u soo orday. Waxa uu Xasuustay Ballantii aheyd Hadduu Jaad cuno in la burinayo, waxa uu arkay Bac Madow oo iridda taal. Waxa uu niyeeystay in Dharkiisii Banaanka loo soo dhigay, Garabka ayuu soo saartay.