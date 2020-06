HA QAYAANIN QALBI KU JECEL!!!.

Hal saac markey Xabsiga ku jirtey oo uu adkeysan waayey ayey Calooshu hurtey, waxa uu ogaa in ay koob shaah ah soo cabin markey soo toosteyna uu Booliska u keenay…Caku Naf Wax Jecel Adkeysi Daranaa.



Waxa ay aheyd qof uu si weyn u jacel yahay wax walba oo uu sameeyana waxaa ku hogaaminayey Kalgacalka xad dhaafka ah ee uu u qabey, iyada oo uu doonayey in ay Guri ku wada nagaadaan…markaa ayuu soo aadey Makhaayad u dhaweyd Saldhiga Hawl Wadaag ee Magaalada Muqdisho oo ay ku xirneyd si uu qureec ugu qaado.

Raashinkii ayey ka diidey in ay Cunto waxa ayna tiri ” Ma igu sumeeyn rabtaa anigu cuni maayo wax aad ii keentay waayo Kalsoonidii dhexdeena taaley wey dhamaatey.”

Sugule Waxa uu go,aansadey in uu ka laabto dacwadii uu u gudbiyey Xeerka Qoyska ee lagu xirey Seynab, kadib markii lagu eedeeyey in ay diidey in ay reerkeeda dhaqato, ninkeedana ku xirtey Shuruudo uusan awood u lahayn.

Sidaa darteed Seynab waa la soo daayey, waxa ayna toos u aadey Gurigii hooyadeed iyada oo diidey in ay dib dambe reer ugu dhaqdo Sugule una Sheegtay in ayna nafteeda ku aamini karin Axadka sidaas u Qayaaney.

Waxa ay aheyd 1982dii horaanteedii markii barasho ku soo bood ah ay ka dhalatey Jeceyl dhumuc weyn oo dhex marey Sugule oo Tagsiile ahaa iyo Seynab oo aheyd gabar aad u qurux badan oo rag aan yareyn guur ka diidey.

Sadex bil kadib ayeyna isu arkeen in ay yihiin laba qof oo isuqalanta, waxaana dhexmarey meher iyaga oo bil kadib ku balamey aqal galkooda.

Seynab waxaa loo dhigey aroos kaaley arag ah, oo asaxaabta iyo eheladu ka soo qayb galeen kaas oo dadka dhan qanciyey.

Guriga waxaa loo dhigey fadhi iyo jiif noocii u danbeeyey ah, iyadoo Sad dahab qaali ahna loo xirey.

Laba todobaad kadib iyaga oo ku jira jawi farxadeed Sheeko Kalgacal oo dhamaad aan lahayn ay wadaagayaan, Xubiga Qiimaha badan ee ay la aheyd in waligii uusan dhamaaneyna ku faxasan , iyaga oo u arkey in Caashaqoodii uu guuleystey dabaal dega libinta Cishqina ay u socoto ayaa waxaa Sheekadii ka qasey Saaxiibkii Xasan oo ahaa nin ay aad isugu dheeraayeen Sugule.

Salaan iyo bariidin kadib Xasan ayaa Sugule ka codsadey in uu banaanka wax yar ugu soo baxo waa uuna ka aqbaley.

Xasan oo gadaal iska fiirinaya si tartiib ah oo uu ka baqayo in la maqlo ayaa ku bilaabey hadalkii

“Ninyahow Dumaashidaa xaley buuqii ay igu furtey dariska ayaa nagu soo baxey waxeyna taagantahay Alaabtii beentaa ayey aheyd Saaxiibkaa oo Aroos ah uma aadan geyn ee waad gadatey, Toddobaad ayaad ii sheegtey maantana laba toddobaad ayey mareysaa…marka reerkii kala tag ayuu taaganyahay iyo in Caruurta la ii daadiyo ee talo keen”

Sugule talo ayaa ku Cadaatey waxa uuna ku margadey Candhuufta isaga oo garan waayey wax uu ku Jawaabo, balse si kasta ha ahaato ee waxa uu ku qanciyey saaxiibkii in uu bari ku Wareejin doono Alaabta oo Ka koobneyd Jiif iyo Fadhi, isaga oo ka yaaban Sida uu Seynab ka yeeli doono.

Markiiba isaga oo aan Wakhti lumin tiiraanyana ay ka Muuqato Wajigiisa ayuu u tagey Walaashiis Muxubo oo aheyd qofta iska laheyd Dahabkii Seynab loo xirey, waxa uuna u sheegey in xaal xunyahay.

Muxubo oo la dhalatey Sugule waxa ay ogaatey in haddii bari Alaabta laga qaado Seynab in Dahabkeeda faraha ka bixi doono oo ay Seynab la dhaqaajin doonto, iyada oo aaminsaneyd in Sugule dib dambe ayna ugu soo noqoneyn haddii uu fashilmo.

La Soco Qaybta 2aad.

Mohamed Farah Duurgal