Jaaliyadda Zwoola ee Holland oo qado Sharaf u sameysay Soomaalida degen Xaafadaas

Jalaiyada soomaliyed kudhaqan dalka Holland gaar ahaan magalada Zwoola iyo nawaxigeyda ayaa waxaa ay u qabatay xaflad Qado Sharaf ah taas oo in mudo ah aysan jaaliyada ay wada kulmin markii uu bilaabmay cudurkii saf marka ahaa ee Covid-19.

Maanta ayaa xafiiska Jaaliyada dib loo bilaabay howlaha ayadoona jaaliyadda oo ay dhowreysa qeynuunka sharciga ah ay dowladda dalka Nederland ay ku soo rogtay goobaha ay mushtamaca iskugu yimadaan in aysan ka badan tiro gareysa kudhawaad 30 ruux.

Kulanka qadada ayaa waxaa uu ahaa mid ruuxwaliba horay usii qaadanaayo qadadiisa mana jirin goob uu ku sii hakanaaya madaama ay jaaliyadda ada magaalada ay aad usoo buuxdhafiyeen goobta lugu balansanaay.

Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magalada Zwoola iyo nawaxigeyda Dr Cabdulqaadir Cali Nuune ayaa ka warbixiyay mudaddii xayaraada ay jirtay howlaha Jaaliyada in ay socotay kuna socotay xalinteyda qilaafaadka qaab is arag alada tiknoolijiyada ah.

Waxaa kaloo uu sheegay gudoomiye Nuune in gudashadii bisha ramadaan in jaaliyada ay ka war qabtay dadka waayelada ah hadana da’da ah oo ay 30 casho ramadaan jaaliyada oo ay meel kuwada afuri jireen laakiin balse Jaaliyada qaab kalo ay u xalisay qudinta afukooda dadkaasi.

Sidoo kale gudoomiye Cabdulqadir Calii Nuune waxaa uu sheegay in goobtii waxbarashada dugsiga quraanka kariimka iyo barshada dhaqanka afka iyo suuganta in ayadana dib loo furay lakin aysan wili la shaacin tiradada rasmiga ah uu hada dugsiga qadanayo, waxaa kaloo uu shegay in marka lugu sugan yahay xarunta Jaaliyada in la dhowro qaanuunka iyo sharciga looga hortagaayo cudurka safmarka ah ee Covid-19 lana doonayo in laysku jirsado 1,5 miter tasoona ay ka dhigantahay bad baadinta ilahey ayaa wax bad baadiya.

Qadadaan ayaa waxaa ay ku soo adeysaa xili ay jaaliyadda aysan kulmin dhowkii munasibadood ugu dambeyay.

Bashiir Jiidaal Baroow

somaliweyn Holland