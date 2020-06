Qorax madoobaadka oo la sadaalinaayo in 21-ka Bishaan Juun la arko.

By

Waaxda la socodka Cimilada Dalalka Carabta ayaa ee (Arabia Weather) ayaa sameysay boqoleyda iyo saameynta sida gaarka ah looga dareemi doono Qorax Madoobaad la saadaalinayo 21-ka Bishaan in dalalka badan ee Caalamka laga dareemi doono.

Warbixinta waxaa lagu dul istaagay Sacduudiga, Yemen, Cummaan, Jordan, Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Falastiin, Masar, Suudaan, liibiya, Tuniisiya, Aljeeriya, Morooko, Soomaaliya, Jabuuti iyo Jasiiradda Comoros.

Saldaladda Cummaan, 21-ka Bishaan Juun waxaa si gaar ah Qorax madoobaadka looga arki doonaa qaybaha Koofurta Izki iyo Waqooyiga Aadam, Cadceedda ayaa madoobaan doonto waqti kooban oo waxaa badalmi doona iftiinka dabiiciga ah ee ay leedahay.

Caasimadda dalkaas ee Masqat qorax madoobaadka waxaa laga dareemi doonaa 97.4%, saacadaha midabka uu doorismayo waa (8:14 AM) Subaxnimo Ilaa (9:39 AM) cadceedda ayaa midabkeeda asalka kusoo laaban doono (11:19 AM) oo duhurnimo.

Soomaaliya oo kasoo muuqatay liiska dalalka wadamada Carabta ee laga dareemi doono qorax madoobaadka ayaa warbixinta lagu sheegay midabka cadceedda ay isbadali doonto inta u dhaxeyso (6:48 AM) Aroornimo (7:54 AM) waqtiga ugu badan ee qorax madoobaadka waa (9:12 AM) Subaxnimo.

Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaannada nawaaxigeeda ah waxa uu iftiinka Cadceedda yaraan doonaa 54.3% sida ku xusan Warbixinta waaxda Cirbixiyeenada arrintaan saadaaliyay.

Waxa aynu eegeynaa dalalka kale iyo sida boqoley ahaan Qoraxda ugu madoobaan karto, Jasiiradda Comoros 18.0%, Muritaaniya 3% ayay waayi doonaan iftiinka dabiiciga ah ee Cadceedda, Moroko waa 2%, Aljeeriya 27%.

Tuniisiya, Caasimadda dalkaas waxa ay qoraxda ka madoobaan doontaa 3.1%, Gobollada Waqooyiga ee Dalkaas waa 3%, halka koofurta wadankaas 10% qoraxyada ay ka madoobaan doonto.

Liibiya, 21-ka Bishaan June waxaa midab badalmi doonto qoraxda boqoley ahaan 9.78%, meesha ugu badan ee laga arki doono waa Caasimadda Dalkaas ee Tripoli oo aroor hore dadku kunool arki doonaan.

Dowladda Suudaan oo iyanna dhacda Waqooyiga Afrika, halka ugu badan ee lagu arki doono qorax madoobaadka waa Magaalada Khartuum ee Caasimadda dalka, celcelis ahaan waxa uu iftiinka cadceedda maqnaanayaa 75.5%.

Jamhuuriyadda Carabta Masar, Magaalada caasimadda u ah ee Qaahira ayaa ah meesha tilmaaman ee sida weyn looga dareemayo marka qoraxda ay madoobaato 21-ka Bishaan Juun sanadkaan 2020-ka 34.3%.

Lubnaan oo dhaca Galbeedka Qaaradda Aasiya waa dalalka laga arkayo midab dooranka Cadceedda 21-ka Bishaan June 2020, qadarka madowga qoraxda waxaa lagu qiyaasayaa 31.2%.

Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya, waxa uu dalkaan soo tiigsaday liisaska wadamada qoraxda ay ka madoobaaneyso, dadka ku sugan caasimadda dalkaas ee Dimishiq 33.0% ma heli doonaan iftiinka dabiiciga ah ee Qoraxda.

Falastiin waxaa mugdiga isbadalka cadceedda laga dareemi doonaa 35.7%, Urdun (Jordan) 36.1%, ciraaq 44.6%, Kuwait 61.1%, Bahrain 75.1%, Qadar 79.5%, isugu tagga Imaaraatka Carabta oo qoraxda ka madoobaan doonto 87.5%, Boqortooyada Sacuudi Carabiya 73%, iyo Jamhuuriyadda Yemen cadceeddu midabkeedu is badali doono 97.2%.

Taariikhda iyo saynisyahanadda waxa ay ku taliyeen in aan indhaha si toos ah loogu fiirin kolka ay Qoraxda midab badalmato, arrintaas ayay ku tilmaameen in laga dhaxlo dhibaatooyin Caafimaad, haddii qofka uu huri waayo in uu eego adeegsado qalabka indhaha difaaca iyaga oo dhaqaatiirta Indhaha kala tashanaya.