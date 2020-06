Warkooda iyo waaya aragtinimadaada.2. (Faallo kaa Yaabsanaysa!!!)

1. waxaa jirta Murti hore oo leh: Qofka ha siinin wax ka badan Xaqiisa, Ubaxuba Biyaha ka badan waa ku dhintaa.

Dable dalacsii inta is tiraa, Janaraal ha ka dhigin. yaan mustaqbalkiisu kugu dhiman, Meel uu yaqaan ma joogo, Horena uma sii socon karo, meel uu ka soo naqa karana ma joogo.( F.S: 1, 2, 3aad).



2. Mohamed A khlifa ayaa yiri: Aayadaha Qur’aanka waxaan ka bartay Saddax Cibaaro oo koobaan kuna saabsan sida Dadka loola dhaqmo.

a) Wixii saxan qaado. b) wanaaga far. c) intaan wax garan ka gaabso. ( F.S:4aad)

3.Dr. Cumar Cabdul- Kaafi ayaa yiri: Nicmada Aduunka ugu weyn ayaa waxa hamiyay in uu Allah siiyo, Nabi Ibrahim CS. Nabi Nuux CS, Nabi Moxamed SCW.

Dhamantoodu Hamigaa Nicmada ugu weyn Aduunka Cidii ay u rabeen waa loo diiday. Adiguna Adiga oo aan weeydiisan Nicmada Aduunka ugu qiimaha badan ayaa Alla ku siiyay. Miyaadan Noqoneeyn Mid Alla ku shukriyay.

Nabi Ibrahim wuxuu hamiyay in Aabihii uu Muslim noqdo, Nabi Nuux in wiilkiisu uu Muslim Noqdo, Nabi Moxamed SCW in Adeerkii uu Muslim noqdo, intuba ma dhicin.

Adiguna Adiga oo aan weeydiisan ayaa Allaah ku siiyay Nicmada Aduunka ugu qiimaha badan oo ah inuu Muslim kaa dhigay. ( F.S: 5aad)

Alla ku shukri.waa iga talo.

Wixii iga khaldan ka sax ,Mahadsanid.

Qore: Yahya Amir