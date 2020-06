Dowladda Soomaaliya oo muwaadiniintii ugu horeysay ka keentay Dalka Hindiya

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa ku guuleysatay in muwaadiniintaasi ka soo daadgureyso wadamadii ay ku xayirnaayeen ee kala ah Turkiga, Kenya, Boqortooyada Sucuudi Carabiya, Isutagga Imaaraatka Carabta, Uganda, Pakistan iyo India kadib iskaashi ay kala samaysay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada iyo shirkadaha duulimaadka sida gaarka ah ay u leeyihiin Soomaalida si dadkaasi loogu gudbiyo halka ay ka deganyihiin dalka oo ah Magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garoowe.

Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Turkiga ee uu madaxda ka yahay Danjire Jaamac Cabdullaahi Maxamed, ayaa ku soo daadguraysay 61 muwaadin hal duulimaad 25 April oo ka soo ambabaxday Magaalada Istanbul.

Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Kenya ee uu madaxda ka yahay Danjire Maxamuud Axmed Nuur, ayaa ku soo daadguraysay 268 muwaadin seddex duulimaad oo ka soo kicitimay Magaalada Nairobi (21 May, tirada dadka la soo daadgureeyay waa 114), (28 May, tirada dadka la soo daadgureeyay waa 111) iyo (28 May, tirada dadka la soo daadgureeyay waa 43).

Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Pakistan ee ay madaxda ka tahay Danjire Khadiija Maxamed Almakhzuumi, ayaa ku soo daadgureysay 116 muwaadin hal duulimaad oo ka soo ambabaxday Magaalada Islamabad 24 May.

Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda India ee ay madaxda ka tahay Danjire Faaduma Cabdullaahi Maxamuud, ayaa ku soo daadgureysay 128 muwaadin hal duulimaad oo ka soo kicitintay Magaalada Xeydarabaad 6 June.

Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Uganda ee uu madaxda ka yahay Siihayaha Safaaradda, Mudane Cali Maxamed Maxamuud (Cali Cagabaruur) , ayaa ku soo daadgureysay 84 muwaadin hal duulimaad oo ka soo ambabaxday Magaalada Kampala 1 June .

Qunsuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Jeddah, Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee uu madaxda ka yahay Qunsulka guud Mudane Ilyaas Sheekh Cumar Abuubakar ayaa fududeeyay howsha tarxiilka 581 muwaadin oo lagu qaaday shan duulimaad oo ay kiradeeda bixisay Dowladda Sacuudiga, waxaana tiradaasi sii dheer 50 muwaadin oo la soo daadgureeyay (29 May, tirada dadka la soo tarxiilay waa 132), (30 May, tirada dadka la soo tarxiilay waa 125), (31 May, tirada dadka la soo tarxiilay waa 126), (1 June, tirada dadka la soo tarxiilay waa 123) iyo (2 June, tirada dadka la soo tarxiilay waa 75 waxaa dheeraad ku ah 50 qof oo la soo daadgureeyay).

Qunsuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dubai, Isutagga Imaaraatka Carabta ee uu madaxda ka yahay Qunsul guud Muddane Cumar Cabdulcasiis Nuur, ayaa ku soo daadgureysay hal duulimaad 86 muwaadin oo ka soo safray Magaalada Dubai 18 May.