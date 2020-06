Xabsi ayuu ku jiray 28 Sanno.Sabab?=Naag ayaa tiri: waxaan ku riyooday isaga oo i kufsanyo=.

Dad badan ayaa ku leh, wadamada Reer Galbeedka Xuriyada iyo Cadaalad ayaa ka jirto, waxaa ey heeystaan Qalab casriya oo lagu baaro Dambiyada, DNA ,Eeyo tababaran iyo Kamarayaal ku xiran wadooyinka. ma is weydiisay maxaa loo isticmaalaa Qalabkaa ? ma in Adiga dambi laguugu cadeeyaa mise in Adiga Xaqaaga lagu qariyo.

wadanka Mareykanka Moses -EL ayaa lagu xakumay 48 Sanno kadib markii lagu soo eedeeyay in uu kufsaday Gabar Sakhraan ah oo Club ka timid. markii hore waxa ey sheegtay in Nin kale oo la yiraa L. C. Jackson uu kufsaday, Maalin kadib ayeey iyada oo Isbitaalka ku jirto waxa ey tiri: Xalay ayaan ku riyooday Moses -EL oo i kufsanayo. Mr.Moses waxa uu cadeeyay in uuna Dambigaa galin. ( F.S:1aad)