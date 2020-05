Sidii caadadu aheyd waan Cambaaraynaynaa Falkii Xasuuqa ahaa!!!.

Sidii caadadu aheyd waxaan cambaareyneeyna Falkii Xasuuqa ahaa ee ka dhacay Deegaanka Gololey ee lagu xasuuqay dhaliyaradii Caafimaadka ka shaqeyneysay.

Sidii caadadu aheyd, waxaan leenahay: inaalilaahi wa inaa ileeyhi, Janatul fardoosa, iyo Samir iyo iimaan.



Sidii caadadu Aheeyd, Gacan ka gardaran ayaa dishay, waa in ey baaraan kuwii iyaga la baari lahaa, waa in ey cadaalada hor keenaan dambiilayaasha kuwii iyaga cadaalada la hor keeni lahaa. waa in la xaliyo odayaasha dhaqanka si ey u xaliyaan arrinta.

Sidii Caadadu aheydna waa in la iska hilmaamo Usbuuca dambe.

Sidii caadadu aheyd, kuwa xigo ee la diloono ayaan sugeeynaa, sidii caadadu aheeyd Tacsidooda waan u sii hormarineynaa iyagana, Alla ha u naxariisto.

Alla ha u naxariisto. Aamiin.

Qore:Yahya Amir