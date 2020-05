Ma raysalwasaare Kheeyre ayaa lagu badalayaa ex RW Prof. Cali Maxamed Geedi?

Hordhac/Gogol-Dhig

Allaah ayey mahad oo idili u sugnaatay, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo.

Intaa kabacdi akhristoow; sheeko aan filanyo ineey abuureen, mucaaradka ku kacsan Nabad iyo Nolol (N&N), balse dadka caqliga u saaxibka ahaan ka gadmeeynin, ayaa suuqa lasoo galiyey.

Sheekadaa aan macquulka, ama maan-galka aheyni, waxeey leedahay sidan: Madaxweeyne Farmaajo ayaa RW Xasan Cali Kheeyre ku badalaya exRW Prof. Cali Maxamed Geedi, iyadoo RW Kheeyre lagu eedeeynayo, inuusan diyararin doorasho qof-iyo-cod ah, eedda oo dhanna kaligii dusha laga saarayo “Scapegoating”, si uu MD Farmaajo u helo, mudo kororsi, laba sanoo hor leh ah.

Marka laga soo tago, in sadexdii sanee lasoo dhaafay, markii mudo la joogaba la faafinayey, ineey is khilaafsan yihiin madaxweeynaha iyo raysalwasaaraha, iyo waliba in RW Kheeyre la badalayo, hadana sheekooyinkaa oo dhan, marna masoo dhaafin dacaayadii rakhiista aheyd, ee ay markii horeba ahaayeen. Tanna kama duwana kuwii hore, waa sidaan aniga qabo, sababa soo socda dartood.

Sadexda sabab ee aayneey maan-galba u aheyn arintan.

1-Waa marka koobaade, waxa uu ku faani karo Madaxweyne Farmaajo, ugana duwan yahay madaxdii ka horeeysey, waa inuu hal raysalwasaare magacaabay, halkaa raysalwasaarana wada shaqeeyeen, buuq,khilaaf, iyo waliba mooshin la’aan, xilkawada dhameeysteen.Kana fogaadeen mooshinno madaxda iska kala geeyso golaha shacabka, kaasoo waqti iyo dhaqaalihii ummada lagu baabi’iyo, iyadoo shaqadu isbtaagto inta dagaalkaa labada mas’uul socdo, arintaa oo aan u wanaagsaneyn sumcada, iyo dhaxalka siyaasadeed (political legacy), ee Madaxweeyne Farmaajo iyo raysalwasaare Kheeyre.

2-Tan labaad in RW Kheeyre lagu badalo Ex RW Geedi ma sahlana/fududa. Maxaayeelay labada wado ee kaliya, ee RW Kheeyre xilka ku weeynkaro,isagoo nooloo caafimaadna qaba, waa inuu si iskiis ah isu casilo (Resignation), iyo in codka kalsoonida (Vote of confidence), eey kala noqdaan xubnaha Baarlamaanka. Labadaa aan kala qaadno marka:

(a)-Tan is casilaada ah hadaan ku hormarno, macquul ma aha in RW Kheeyre is casilo, iyadoo sida hadalka loo dhigayo hadafkuba yahay, in raysalwasaarha laga dhigto, mid ah jaranjaro lagu dalaco oo kaliya, oo aan cidi wax dan ahba ka laheyn, sumcadiisa ka shaqsi ahaan, ka siyaasi ahaan, iyo tan mustaqbalkiisa siyaasadeed intaba “classic Scapegoating”. Is casilaadiisana uu isaga qoortaisaga jarayo, halka ragii hagardaamada la damacsanaana, sidaa ugu fududeeyoqorshahooda. Taa maan-gal ma aha, waxaana taa tu la mid ah iska diiday Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), una maleyn maayo inuu RW Kheeyre ka caqli, iyo garasho liito Sanbaloolshe.

(b)-Tan mooshinka baarlamanka.Hadii RW Kheeyre arinta xil ka qaadista loola tago, ama qorshahaasi la dhaqaajiyaba, waxeey arintu noqoneeysaa, dagaal siyaasadeedoo laga maarmi karay, oo labadoodaba aan u wanaagsaneyn, balse la isula bareeray, sidaa daraadeed, ninna markaa waxba dhowran maayo, cida kaliya ee ka faa’ideeysa dagaalkaa “Aakhiru saaca” billoowdayna, waxeey noqoneeysaa mucaaradka iyo inta la jadbeeysan. Waxa kaliya ee arintaa laga dhaxlayo waa: Sumcad dhaawacanta, rajo soolaabasho oo soo gabagaboowda, waqti iyo qarash luma, iyo waliba waxa natiijada noqoneeyso oo aan la hubin, maadaama RW Kheeyre, xubno aad iyo aad u farabadan ku dhex leeyahay Baarlamaanka, golahiisa xukuumadana inta ugu badan yihiin xuno baarlamaan, isagana ahaa farsamo-yaqaanka ka guulkeeni jiray, dagaalada siyaasadeed ee N&N.

3-Qodobka sadexaad ee ugu dambeeya, ayaa ah in qofka lagu sheegay inuu Madaxweeyne Farmaajo ku badalayo RW Kheeyre, aanu aheyn xulasho ka turjumeeysa sumcada MD Farmaajo, maxaayeelay yeelay Ex RW Prof.Cali Maxamed Geedi, waa nin sumcadiisu dhaawac culus uu kasoo gaaray, xasuuqii Itoobiyaanka ka geeysteen koonfurta dalka, gaar ahaan caasimada iyo nawaaxigeeda, xilligii dowladii uu raysalwasaaraha ka aha. Madaxweeyne Farmaajo dowladiisa waxaa dhib xaga sumcada ah ugu filan, arimo eey ka mid yihiin: Arintii dhiibistii Qalbi-Dhagax, iyo weerarkii lagu qaaday guriga CC Shakuur, sidaa daraadeed umaleeyn maayo MD Farmaajo inuudamcayo, Ex RW Geedi inuu ka dhigto Raysalwasaare. Xitaa marka lagasoo tago dhanka sumcada, wuxuu MD Farmaajo ogyahay, wixii kala qabsaday Ex RW Geedi, iyo Ex MD Cabdullaahi Yuusuf Axmed, marka laga hadlayo boobka dhaqaalaha dowladii xiligaa, iyo dhanka isku qabsashada maamulka intaba. Waxaa sidoo kale lawada xasuustaa halkuu khilaafkooda gaaray.Madaxweeyne Farmaajo, iyo la-Taliyeyaashiisa waa kuwo intaa, iyo in ka badanba garan kara.

Gunaanad

Waxaan Nabad iyo Nolol uwada rajeeynayaa midnimo, khilaaf la’aan, wada shaqeyn, iyo ineey xilka wada dhameeystaan madaxda dalka ugu sareeeysa: Madaxweynaha, Raysalwasaaraha, iyo waliba madaxda labada aqale dalka, maadaama waxa dhimanba aad u yaryihiin, inshaa Allaah.

Wabillaahi Toowfiiq.

Qoraa: C/Qaadir Maxamed Cismaan (Cabdiboqor).

Dhaqaaleyahan, qoraa, iyo falanqeeye siyaasadeed.

Minnesota-USA.