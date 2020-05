Puntland oo mamnuucday in salaada ciida la tukado iyo Dugsiyada Qu’raanka oo dib loo furayo.

By

Wasiirka cadaaladda ee maamulka Puntland Cawil Sheekh Xaamud, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa wuxuu sheegay in maamulka Puntland uu mamnuucay in saalada ciida lagu tukado masaajida ku yaala deegaanada Maamulkaasi, sabab la xiriira cudurka covid 19.

Wasiirka cadaalada ayaa waxaa uu sheegay in go’aan ay ugu goleeyihiin sidii uusan u faafi laheyn cudurka corona virus oo dhibaato badan ku haya shacabka ku nool deegaanada maamulka Puntland

Wasiirka ayaa sheegay in ciidka kadib dib loo furi doono dugsiyada Qur’aanka, islamarkaana in dugsiyada Qur’aanka looga baahan yahay in shuruudo dhawr ah, si looga hortago faafitaanka COVID19.

Dhanka kale Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in shuruudaha ay ka mid yihiin in macalimiinta ay dib u shaqo bilaabaan ayna kamid tahay in wax ka badan 30 arday aysan wada geli karin hal qol.