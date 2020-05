Muuse Biixi “Somaliland iyo Soomaaliya waa in maxkamad caalamiya isla tagaan, haddii wada-hadalka lagu heshiin waayo, si ay u kala saarto..”

Muuse Biixi Cabdi,Madaxweynaha Somaliland oo maanta hadal ka jeediyay sannad-guurada 18-May oo ku beegan 1991-dii markii maamulkaasi ku dhawaaqay goonni-goosadka, ayaa mar kale ka hadlay mowqifka Somaliland ee ku aaddan wada-xaajoodka dowladda Federaalka Soomaaliya.

Madaxweynaha Soomaaliland , ayaa sheegay in haddii la doonayo wada-hadal dhab ah oo dhexmara Somaliland iyo dowladda Soomaaliya, ay marka hore shardi tahay in sidii laba dowladood oo deris ah loo wada hadlo.

Madaxweyne Biixi ayaa , wuxuu sheegay in Somaliland aysan wax wada-xaajood ah la geli doonin dowladda Soomaaliya, inta mas’uuliyiinta Xamar joogta ay Somaliland ugu yeerayaan magaca “gobollada waqooyi ee Soomaaliya” taasina ay tahay xaqiraad sida uu hadalka u dhigay.

Muuse Biixi wuxuu in wada-hadalka labada dhinac ka hor, ay tahay in laga heshiiyo Ajandaha laga wada-hadli doono, isagoo xusay in mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya aaminsan yihiin in midnimo oo keliya laga wada hadli karo, halka Somaliland aaminsan tahay in kala go’ oo keliya laga wada-hadlo.

Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa dhinaca kale soo jeediyay in dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ay maxkamad caalamiya isla tagaan, haddii wada-hadalka lagu heshiin waayo, si ay u kala saarto.