SHacabka Talyaaniga oo aad u necbeystay Silvia oo qaadatay diinta Islaamka

Waxa aan aad ula yaabey naceybka xad dhaafka ah ee qaybo badan oo kamid ah shacabka Talyaaniga u muujiyeen Silvia Romano kadib markii ay qiratey in ay qaadatey diinta Islaamka.

Maanta Baarlamaanka Talyaani xilli laga doodayey Covid19 sharciyo ku saabsan ayaa xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Talyaaniga oo magaciisu la yiraahdo Alessandro Pagano ku tilmaamey Silvia Romano Argagixisada cudub ( neo terrorista) hadalkaas oo buuq badan Baarlamaanka Talyaaniga ka dhex abuurey.

Alessandro Pagano keli kuma aha dadka naceybka u muujiyey Silvia Romano tan iyo intii ay dalka Talyaaniga ku soo noqotey iyada oo xijaaban. Waxaa dacaayad iyo aflagaado kala duwan u geystey Wargeysyo badan oo dalka Talyaaniga ka soo baxa gaar ahaan kuwa u janjeera dhinaca Xisbiyada Ajaaniibta naceb iyo siyaasiyiin iyo dad badan oo bulshada Talyaaniga saameyn ku leh.

Silvia Romano waxey sheegtey in rabitaankeeda ku qaadatey diinta Islaamka, ciddina ku qasbin kadib markii ay mudo aqrisanaysey kitaabka Quraanka intii ay maxbuusata ahayd.

Talyaaniga waxaa ka jira xorriyada diinta. In qofka diinta uu doono qaato waana wadan ku faana in ay yihiin bulsho ilbax ah oo ogol kala duwanaashaha diinta iyo dhaqanka bulshooyinka kala duwan laakiin sida Silvia Romano loola dhaqmey iyo colaada loo muujiyey waxey muujinaysaa in Talyaaniga iyo wadamo badan oo Galbeedka Yurub ka tirsan in ilbaxnimada ay ku faanayeen been tahay oo weliba naceybka Islaamka loo qabo iyo xijaabku uu aad u xooggan yahay ama u sii xooggeystey sannadahan danbe.

Silvia Romano waa qof keligii laakiin markaad eegtid taariikhda Islaam waxaa hore Islaamka u qaatey oo muslimay bulshooyin badan oo dagaal dhexmarey muslimiinta waxaa ka mid ah Persia dhulka Iraan maanta loo yaqaan. Muslimiinta markii ay ka adkaadeen boqortooyadii Sasanian Empire ee Iraan ka talin jirtey mudada dheer. Shacabkii wey Islaameen iyagoo cidi qasbin. Taariikhda hore uma dhicin qolo dagaal looga adkaadey oo qaatey diintii dadkii ay la dagaalamayeen.

Sidoo kale Tartaarkii ku soo duulley dhulkii Islaamka ka talin jirey ee laayey muslimiinta badan islamarkaana burburiyey dowladii Islaamka qarnigii 13-aad. Markii danbe iyagii baa Islaamey. Tartaarkii muslimka ku soo duulley baa noqdey dad faafiya diinta Islaamka oo diinta difaaca kadib markii ay Islaamka qaateen. Waa mucjisooyinka diinta Islaamka leedahay.

11 setember 2001-dii dhacdadii lagu burburiyey daarihii dhaadheeraa ee world trade center iyo duullaankii Mareykanka ku qaadeen Afghanistan wuxuu sababey in dad badan oo Mareykanka aqristaan Quraanka kuna Islaamaan. Silvia Romano dooda ay ka abuuryey Talyaaniga iyadana waxaaba laga yabaa in dad badan Talyaani ah bilaabaan in Quraanka baaraan oo qaarna ku Islaamaan. Qalbiga dadka Illaah baa rog roga.

Ilyas Mohamud Hussein