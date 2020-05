Massimo Giorgetti ”Faa’iido mise khasaaro, qof muslin baa soo kordhay iyo 4 milyan euro wey baxday…”

Silvia Romano waa gabadh Talyaani ah oo 25 jir ah. Sida la sheegay wax ay u shaqayn jirtay hay’ad samafal oo la yidhaahdo Africa Milele. Bishii Noofembar ee 2018 ayay niman argagixiso ahi ka qafaasheen dalka Kiiniya.

Wax ay sheegtay in dhul dheer la mariyay oo lugayn daal badan iyo gaadiidba la gu kaxeeyay, oo webi la ga tallaabiyay. Wax ay sheegtay in la gu hayay marba qol ay keli ku tahay. Wax ay sheegtay in si wanaagsan loo la dhaqmay oo aan marnaba jidh ahaan la dhibin.

Wax ay sheegtay nimanka haystay in ay ku hadlayeen af aanay iyadu garanayn oo malaha lahjad ah (macnaha Soomaali iyo Sawaaxili ma ahayn). Wax ay tidhi meesha aan ku xidhnaa shanta eedaanba waan ka maqli jiray. Wax ay tidhi waan cidlooday dabadeed nimankii wax aan ka codsaday in ay ii keenaan buugcadde aan wax ku qorto, waana ay ii keeneen. Wax aan kale oo ka codsaday in ay buugaag ii keenaan, waana ay ii keeneen. Wax ay tidhi wax aan ka codsaday in ay ii keenaan Kitaabka Quraanka, waana ay ii keeneen. Wax ay sheegtay in ay ku liibaantay akhriska Quraanka (ma ay sheegin afka ay ku akhriday). Wax ay sheegtay in ay tukashada bilowday.

Silvia Romano wax ay sheegtay in ay muslintay. Wax ay sheegtay in ay ku muslintay doonisteeda iyo xorriyaddeeda oo buuxda. Wax ay sheegtay in ay iyadu dooratay in magaceedu noqdo Caasha.

Caasha Sabtidii tagtay baa la ga soo daayay duleedka Muqdisho, waxaana is ka kaashaday sirdoonka Soomaaliya, Turkiga iyo Talyaaniga. Warbaahintu wax ay shaacisay in la ga bixiyay madaxfurasho gaadhaysa 2 ilaa 4 malyuun oo Euro, laakiin ma aha war rasmi ah. Duullimaad gaar ah baa la gu keenay dalkeeda, si weyn baana loo soo dhoweeyay iyada oo xijaaban. Magaalada ay u dhalatay ee Milano kiniisadaha oo dhan baa naaquuska garaacay duco iyo dabbaaldeg darteed.

Caasha sheekadeedu in ay halkaa ku dhammaato ayay ahayd, sow ma aha? Laakiin ambaqaad bay yeelatay. Maanta dadka Talyaaniga iyo Yurub iyada ayaa u ah sheeko ka muhiimsan Corona. Waxaa la faallaynayaa muslinnimadeeda iyo xijaabkeeda. Macno waa ay yeelan wayday xaqiiqada ah in ay iskeed u muslintay, iskeed u xijaabatay, iskeedna magaca isaga beddeshay, iyo xorriyadda doorashada ee dastuurkeedu u dammaanadqaaday. Xagjirka shisheeyaha iyo gaar ahaan muslinka neceb afxumo ayaa ka soo hadhay. Nin ka mid ah hoggaanka cunsuriga oo magaciisa la yidhaahdo Simone Angelosante maanta wax uu yidhi “Waar weligiin miyaad maqasheen Yuhuudi qaatay aragtida Nazi-ga markii la ga xoreeyay xeryihii dabargoynta, dabadeed gashaday dirayskii ciidanka Nazi-ga?” Siyaasi kale oo masiibo ah oo la gu magacaabo Massimo Giorgetti wax uu yidhi “Miyaan ku faraxsan ahay soo daynta Silvia Romano? Xaasha, waayo qof kale oo muslin ah baa innagu soo kordhay, waxaana aynnu waynay afar milyan oo Euro”.

Caasha horteed wax la is la yaqaan bay ahayd in dad argagixisadu afduubtay iskood muslimaan, wax ayna ka dhacday dalal badan.

