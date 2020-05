Maxamuud Sayid Aadan “Waxaan jawaab go’aan deg deg ah ka qaadan doonaa 24-ka saac ee oo socda cabburinta DFS”

By

Golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa kulan deg deg ah oo ay ku yeesheen Magaalada Kismaayo waxa ay kaga hadleen Xaaladda siyaasadeed ee Gobolka Gedo, Xarigga Guddoomiyihii Degmada Garbahaarey, xaaladaha bani aadamnimo iyo gurmad ay sheegeen in Dowladdu ay kahor istaagtay dadka Gedo.

Maxamuud Sayid Aadan Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland oo Warbaahinta la hadlay kulanka kadib waxa uu ku hormaray xarigga Guddoomiyihii Degmada Garbahaarey Iimaan Caddow Kaarshe.

Waxa uu sheegay in Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay afduubatay Guddoomiye Iimaan, isla markaana Golaha Wasiiradu ay walwal ka qabaan xaaladda uu ku sugan yahay sida uu hadalka u dhigay.

“Waxaa nasiib darro ah in Hay’adda Nabadsugidda ay afduubato Guddoomiyihii Degmada Garbahaarey Iimaan Caddow Kaarshe, waa qayb kamid ah dhacdooyinkii is xig-xigay ay DFS ka wadday Gobolka Gedo, iyada oo isticmaaleyso Ciidamada qaranka ee loogu talagalay la dagaalanka Cadawga” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.

Waxa uu soo jeediyay Maxamuud Sayid Aadan Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee Jubbaland in wixii siyaasad ah laga wada hadlo, halkii la bur-burin lahaa Hay’adaha Dowladda, isla markaana xadgudub lagu sameyn lahaa mas’uuliyiin usoo halgantay Gobolka Gedo.

Dowlad Goboleedka Jubbaland ayuu sheegay Maxamuud Sayid Aadan in 24-ka saac soo socda ay ka bixin doonto jawaab ku habboon tallaabada Dowladda ay ku baacsaneyso Madaxda Maamulkaas u qaabilsan Gobolka Gedo sida uu hadalka u dhigay.

“Siyaasadda waa in laga wada hadlo cidda qaldan iyo cidda saxanba, meelo 10-sano iyo 15-sano kahor ammaan laga dhigay waa nasiib darro in fudud loo dhaawaco amniga, Dowladda Federalka waxa ay dhinac iska dhigtay Xeerarka dalka, Jubbaland gacmaha kala laaban doonto jawaab ku habboon ayay bixin doontaa 24-ka saac soo socda” ayuu sii raaciyay Maxamuud Sayid Aadan.

Ugu dambeyn Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee Dowlad Goboleedka Jubbalnad waxa uu sheegay in diyaarad gurmad u wada degmooyin katirsan Gobolka Gedo oo ay maanta qorsheynayeen in ay diyaareen in ay baaqatay.

Sababata waxa uu ku sheegay in DFS ay is hor istaag ku sameysay, sidaas awgeed waxa uu beesha caalamka iyo dhammaan cid waliba oo wax ka qaban karta ka dalbaday in ay soo farageliso arrintaan.

Xiriirka Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland ayaan wanaagsaneen tan iyo bishii august sanadkii hore, kadib markii Madaxweynaha Maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu qabsaday doorasho ay kahor timid Dowladda dhexe.