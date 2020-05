Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland oo Maydkiisa maanta laga soo dajiyay Kismaayo.

Magaaladda Kismaayo ee Xarunta ku meel gaar ah ee Dowlad-goboleedka Jubbaland waxaa maanta oo Axad ah laga soo dajiyay maydka AUN Wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland Macalin Maxamad Ibraahim Maxamuud oo arbacadii ku geeridooday isbitaal ku yaalla dalka Hindiya.

Boqolaal shacab, Siyaasiyiin iyo Madaxda Jubbaland ayaa xaadirad Garoonka diyaaradaha Kismaayo ee Sayyid Maxamad Cabdulle Xasan halkaas oo laga soo dajiyay maydka Marxuum Macalin Maxamed oo dhawaan u geeriyooday xanuunka Kansarka.

Madaxweynaha Jubbaland Axmad Maxamad Islaam iyo labadiisa Madaxwayne ku xigeen, Wasiiro iyo Xildhibaano ayaa ka qayb galaya Aaska wasiirkii waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim Maxamuud oo maanta lagu aasayo Magaaladda Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.

Marxuunka ayaa lagu aasidoonaa qabuuraha Baar Caleen ee Duleedka Magaalada Kismaayo, halkaas oo salaada janaasada lagula tukan doono sida qorshuhu yahay.

Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhawaan sheegay in uu howl iska saari doono sidii Magaaladda Kismaayo loo soo gaarsiin lahaa Maydka Marxuum Macalin Maxamed xilli ay xiranyihiin duulimaadyada Caalamiga ah guud ahaan Caalamka.