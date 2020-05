Wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo xalay ku geeriyooday dalka Hindiya.

Waxaa Xalay dalka Hindiya ku geeriyooday AUN Naxariistee Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim oo mudooyinkii la soo dhaafay xanuunka Kansarka la xanuunsanayay.

Wasiirka ayaa xaaladiisa Caafimaad waxaa lagu talaacalayay Ibtaalka ku yaalla Magaaladda Haydarabaad ee dalka Hindiyada oo uu xalay ku geeriyooday sida Mustaqbal u sheegeen eladiisa.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid AUN Wasiirkii Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim Waxa uuna rajeeyay naxariita Rabbi.

Image may contain: 1 person, sitting and beard

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay saq dhexe shi jaraa’id ku qabtay Kismaayo ayaa ka tacsiyeeyay geerida Wasiirka.

Axmed Madoobe ayaa sheegay in wasiirka muddo 4 bilood kor u dhaafaysa xaalad caafimaad ugu sugnaa Hindiya isaga oo ay xaaladiisa caafimaad ka soo raynaysay maalmihii la soo dhaafay,hayeeshee uu xalay geeriyooday.

“Madaxwaynaha Jubbaland, labada madaxwayne ku-xigeen, golaha wasiirrada iyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka Jubbaland waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qoyskii iyo ehelladii uu ka baxay marxuumka, shacabka Jubbaland iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed geeridan xanuunka badan ee wasiirka ku timid” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Jubbaland.

Axmed Madoobe Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale Kismaayo ugu dhawaaqay Sadex maalin oo borood diiq ah,waxaana adkaan doonta in la aaso Kismaayo maadaaba dalka ay saarantahay Xayiraada Caalamiga ah ee laga dhaxlay Coronavirus sida Madaxweynuhu u sheegay warfidiyeenka.

Wasaaradda Waxbarashada Xukumada Faderaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda ka tacsiyaysay,geerida ku timid Macalin Maxamed Ibraahim,wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo ku dhintay Isbitaal ku yaalla dalka Hindiya.

“Wasiirka, Wasiiru Dowlaha, Wasiir Kuxigeenka, Agaasimaha Guud iyo dhammaan shaqaalaha Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare waxay tacsi u dirayaan qoyska, qaraabada iyo dhammaan bahda waxbarashada geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Wasiirkii Waxbarashada Dowlad Goboleedka Jubbaland AUN. Wasiir Macallin Maxamed” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.

Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim ayaa ka mid ahaa Xubnaha wasiirada ugu awooda badan Jubbaland, waxa uuna Saaxiib siyaasadeed oo dhaw la ahaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe.