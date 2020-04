Madaxweynaha Koofur Africa oo ku dhawaaqay in bandowgii saarnaa dalka la dabciyay

Madaxweynaha dalkan koofur Africa Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay in la dabciyay bandowgii dalka lagu soo rogay afar todobaad ka hor.

Hadal uu madaxweynhu xalay uu jeediyay ayuu ku sheegay in ay dowladdu la tashiyo badan oo ay sameysay iyo qiimey ay ku sameeysay dhibaatada dhaqaale ee dadka kasoo gaartay intii uu bandowgu socday.

Waxaa kale uu madaxweynuhu sheegay in dadku ay wajaheen duruuf xoogan oo dhanka nolosha ah, taas ayaa qasab ka dhigtay in dowladdu ay fududeyso bandowgii dalka saarnaa. goobaha cibaado, meelaha leysugu yimaada iyo kuwa wax barashada ayaa sii xirnaan doona ilaa amar dambe.

Dhanqangalka go’aan uu ku dhawaaqay madaxweynaha ayaa bilaaban doona 1- bisha soo socta ee May. iyadoo dadkana la faray in ay muujiyaan taxad weyn sida a in la kala fogaado, in aan gacmaha leysku salaamin iyo in nadaaafadda lagu dadaalo.

Go’aankan dowaldda ayaa imaanaya iyodoo dalka uu wali ka Jiro qatarta cudurka Covid19, kaas oo soo ritay dad ay tiradooda gaareyso 3953 ruux, halka 75 qofna ay u geeriyootay cudurkan, waxaa sidoo kale bandowgan uu imaanayaa xilli dalku uu ka jiro Bandow 5 usbuuc ah.