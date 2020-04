Madaxweyne Waare”Sidii meel looga soo wada jeesan lahaa Cudurka Corona virus waa in Dowladda,maamul Goboleedyada..”

Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay xaaladda Cudurka halista ah ee Coronavirus oo kiisas dhowr ah laga helay gudaha Magaalada Muqdisho.

Isaga oo wareysi siiyay Madaxweyne Waare laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa wuxuu sheegay in Cudurka Coronavirus uu yahay mid halis ah oo aan daawo laheyn loona baahan yahay in si wadajir ah faafidiisa looga hortego.

Waxaa uu sheegay Madaxweyne Waare in isaga uu Caafimaad qabo, hayeeshee uu is karantiilay, kadib markii uu isaga shakiyay inuu ka mid ahaa dadkii la kulmay Wasiiru dowlihii Wasaaradda Cadaalada Hirshabeelle Xildhibaan Khaliif Muumin oo kamid noday dadka Cudurka Coronavirus ugu dhintay gudaha Soomaaliya.

Madaxweyne Waare wuxuu sheegay in Hirshabeelle ay u baahan tahay in qalab Caafimaad la geeyo Xarumaha ay u diyaariyeen in dadka lagu karantiilo ee ku yaalla Magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, wuxuuna tilmaamay in Kiis Cusub aan weli laga helin Hirshabeelle.

Ugu dambeyn Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka, Maamul Goboleedyada, Mucaaradka, Qabaa’ilada, inay u istaagaan sidii meel looga soo wada jeesan lahaa Dhibaatada Cudurka Coronavirus, loogana samatbixin lahaa dadka Soomaaliyeed meelna la iska dhigo khilaafaadka.