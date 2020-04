C/Raxmaan C/Shakuur “Waan ogaa inaysan ka baxsan doonin weriyaasha ka howlgala Muqdisho, hadii loo hanjabay Wariye Haaruun Macruuf..”

Muqdisho:-Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay xariga Weriye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ahaa Agaasime ku xigeenka Warbaahinta Goobjoog, oo shalay dowladda Soomaaliya ay ku xirtay magaalada Muqdisho.

Siyaasigan ayaa sheegay in markii loo hanjabayey Weriye Haaruun Macruuf oo ku nool Washington uu filaayey inaysan ka baxsan doonin weriyaasha ka howlgala Muqdisho.

“Waa la filayey dowladda u hanjabtay Weriye Washignton jooga in aysan kuwa Muqdisho jooga ka baxsan doonin, laakiin la isma lahayn Madaxweynaha ayaa bilaabi doona”ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa yiri, “Haddii uu Madaxweynuhu dhibsaday qaab dhigaalka qoraalka Weriye Gurbiye, waxay ahayd in uu dhibsado aflagaadada siyaasiyiinta, madaxda iyo maamulada dalka ee xaafiiskiisa laga maalgeliyo. Waxaa madaxweynaha haysta waa wado uu isagu jeexay iyo dhaqan uu horay u jideeyey”.

Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa madaxda dowladda ka codsaday in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo Weriye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ka tirsanaa maamulka Goobjoog.

Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa mar uu soo hadal qaaday eedaha la aaminsanyahay in loo heysto Weriyaha waxa uu yiri, “Ma haboona in madaxweynuhu shacabkiisa ka nafjeclaysto, mana ahayn in halkii ay doodu noqon lahayd heerka hoggaan ee madaxweynuhu ka qaatay hawsha culus Karoona Fayris, in ay doodii noqoto mashiinkii Madaxtooyadaa qaadatay iyo wariyihii sheegayna waa la xiray.”

Ugu dambeyntii ururrada saxaafadda, bulshada rayadka ah iyo beesha caalamka, ayuu ka dalbaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ay arrinka Weriyaha xiran ay meel uga soo wada jeestaan.