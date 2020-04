Qisadii Juxa : Digsigii weynaa wuxuu dhalay digsi yar ee qaata…

By



Waxaan maanta aqriyey anoo la yaaban in maxkamada sare go’aamisey in Shiikh Shariif kaga guuleystey dowlada dacwadii loogu diidey safarka loona xukumay magdhow ah $35,000.

Go’aanka maxkamadu ma aha mid la filayey wuxuuna i xusuusiyay sheekooyinkii caruurnimada ee Juxa mid ka mid ah:

Juxa ayaa Sab(Alabari) lahaa waxuuna digsi weyn ka soo qaatay cid deris ah. Juxa markuu muraadkiisii ku dhameystay digsigii ayuu reerkii u celiyey digsigii iyo digsi kale oo yar isagoo yiri digsiga yar digsigiina weyn ayaa dhalay.

Mar labaad ayuu Juxa reerkii ka soo abaahday digsigiigii iyagoo reerku filaya in uu markaana digsi yar u dhali doono, laakiin juxo oo qayaano badnaa waxuu reerkii u sheegay in digsigoodii isagoo raba in uu dhalo digsi yar ayuu dhintay oo umul raacday hadana uusan digsi u heyn.

Reerkii waa dacwoodey laakiin dacwadii waa looga adkaaday madama ay hore u aamineen in digsigoodii wax dhaley qaateena digsigii uu dhalay, waa in ay sidoo kake ogolaadaan in uu didsigoodi umul raacday kana sabraan.

Taa waxaa ka dhigan, maxkamadaha xaarantaa ee Farmaajo hada waxa ay xukumeen hadii aad aqbasho waligaa ma diidi kartid go’aankooda.

Go’aamada soo socda waxaa ka mid ah:

1. Doorasho dalka kama dhici karto

2. Ciidamo waardiye lama heysan karo

3. Shirar lama dhigan karo

Ogoow:

Shariif hadii go’aankooda maanta aad aqbasho, waxaad ogolaatay in ay yihiin maxkamad madaxbanaan go’aankooduna shaqeeyo. Waan ognahay in ay u adeegaan Farmaajo, go’aano aadan aqbali karina soo socdaan.

Muuse Kuulow