Fadliga tobanka ugu danbeeya Ramadaanka iyo qaabka loo ictikaafo (Qaybtii 6aad)

Waxaa soo diyaariyay: Maxamed Xaaji Maxamed Xuseen (Maxamedeyn)

Ictikaaf macnihiisu: waa nafta oo meel lagu laasimiyo, yacni lagu xabbiso, waana in uu qofku ku ictikaafo masjid ka mid ah masaajidda Allah, saxiixaynka waxaa ku xusan xadiis ay soo werisay Caa’isha Allaha ka raalli noqde iyadoo sheegtay in nebiga sallallaahu caleyhi wasallam uu ictikaafayay tobanka ugu danbaysa ee Ramadaanka, wuxuuna waday ilaa uu Allah ka oofsado, kaddibna waxaa ictikaafkii waday xaasaskiisa.

Waxaa fadli badan lagu sheegay in la ictikaafu tobanka ugu danbeeya ee Ramadaanka, dhibna ma lahan qofka ictikaafka ku jiro in uu asxaabtiisa kala sheekaysto khayrka iyo is faridda macruufka, haseyeeshe waa in uusan u dhowaan xaaskiisa, Allah wuxuu yiri: hana u tegina haweenka idinkoo ku ictikaafaya masjidka (Al Baqar: 187).

Nebiga sallallaahu caleyhi wasallam aad buu ugu dadaali jiray marka la galo tobanka ugu danbeeya ee Ramadaanka, labada sheekh saxiixooda waxaa ku xusan in Caa’isha Allaha ka raalli noqde ay tiri: nebiga sallallaahu caleyhi wasallam wuxuu ahaa marka ay soo gasho tobanka ugu danbeeya ee Ramadaanka, qof u taagan salaadda iyo xuska Allah, ehelkiisana wuxuu u toosin jiray salaadda.

Waxaa tobankaas habeen ku dhex jira laylatul qadri, waxayna axaadiista saxiixda ah tilmaamaysa in habeenkaasi ay tahay habeenka 21aad ama 23aad ama 25aad ama 27aad ama 29aad, Allah wuxuu yiri: annagaa dejinay qur’aanka, habeenka barakaysan (laylatul qadri), waxaana ahaanay digeyaal, waxaana habeenkaasi la kala saari amar kasta oo xikmadaysan (Addukhaan: 3 iyo 4).

Habeenka qaddarka ah, waa habeenka xukunka, wuxuuna ku dhex jiraa 10ka ugu danbeeya ee Ramadaanka, mana ahan habeenkaasi 15ka Shacbaan sida ay dad badan rumaysan yihiin.

Habeenka qaddarka ah wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood, saxiixul Bukhaari waxaa ku xusan in Caa’isha Allaha ka raalli noqdee ay tiri: rasuulka sallallaahu caleyhi wasallam ayaan ku iri: ii sheeg haddii aan ogaado laylatul qadriga, waxa aan oranayo, wuxuu rasuulku ku jawaabay: waxaad dhahda: Allahumma innaka cafuwwun, tuxibbul cafwa, facfu cannii, yacni: Allahayow, waxaad tahay cafiye, waxaadna jeceshahay cafinta ee i cafi, waa inoo berri iyo qaybtii 7aad inshaa Allah.