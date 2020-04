Maxaa kala haysta Covid19 iyo Dowladda Soomaaliya?

Maxaa kala haysta Covid19 iyo Dowladda oo aan hayn meel ay wax ka qabato iyo qaab ay u wajahdo.

Karti darro, aqoon darro iyo kutiri kuteenta la wado oo dad badan ku naf way doono.

Kutiri kuteenada Wasiirada Caafimaadka

Fowsiya Abiikar iyo Gudoomiyaha G.Banaadir

Cumar Filish oo ku howlan Dhagax dhig iyo Covd19 oo kusii faafaya Shacabka Soomaaliyeed kuna howlan qabuuro buuxis yaa run sheegaaya oo aan aamina karna.

Aniga waxaa qabaa in 2dooda aysan war u hayn xaaladda dhabta Civd19 ee ka jirta Magaalada Muqdisho, iskaba daa Qarankoo idil aad wax ka waydiiso, hase ahaatee Gudoomiyaha G.Banaadiir ayaa si dadban u sheegay in dad badan ay Covid 19 la il daran yihiin, dad tira badan ay ku dhinteen, qaar ka mid ahna ay saaxiibadiisa ahaayeen.

Wasiirada Caafimaadka waa mid aan wax qabaar ah ka hayn, kana indha la’ xaaladda murugsan ay muwaadaniinta ku nool Caasimada la tacaalayaan in badana ku nafwaayeen, Wasiirada iyo Wasaarada ay madax ka tahay weli shacabka uma ay muujin wax qabad tayo leh, mana ka muuqato qaab iyo stratejiyo ay ku howlgalaan, in TVyada hor timaado hal baa lagu arkay 2baa ku ildararan

waxaan dabajoognaa cidda ay la kulmeen iyo

Kutiri kuteen telefoon loogu soo gudbiyay oo aan jirin xaqiiq loo cuskan karto.

Arinta TAMPOONKA oo lagu xaqiijiyo cudurka COVD19 oo indha sarxaad ugu dhigto Ummadda:

1) Dowladihii waaweynaa ayaa Tampoonka

aan ku sameen dad tiro ban.

2) Tampoonka hadaana haysan qaabka aad u

adeegsan lahayd iyo kuwa aad ku samayn

lahayd wax uu taraya ayaana jirin.

Waxaan hubaa in Magaalada Xamar ay Cudurka COVID 19 qabaan boqolaal iyo boqolaal u baahan in wax loo qabto.

Wasiirada Fowsiyo umadda ha ula timaado wax qabad tayo leh ama haday wax ka garanayn arimaha caafimaadka iyo qaabka loo wajaho musiibo caafimaad ha iskaaga tagto oo ummadda yeesan ku laayin aqoon

la’ aanteeda, ha ku xawisho Guddiga Takhaatiirta Soomaaliyeed.

Dr.Abuukar Nuur Xuseyn