DAL MARKUU HELO HOGAAMIYE DAACAD AH DADKIISU WAA HESHIIYAAN GALMUDUG TII SHALAY MAAHA

Dalka soomaaliya oo ay ragaadiyeen colaado iyo fowdo dawlad la aan.mudo 27 sanadood ah oo aan laga sheekayn karin xaladay kusugnayd ayaa rabbi noo hiiliyay oo noo dooray madaxwanaagsan 8.2.2017 taasoo baarlamaankii soomaaliyeed noo dooreen hogaamiyihii saxdaa ahaa,goobtii saxda ahayd iyo goortii saxda ahayd. Dalka soomaaliya oo ay ragaadiyeen colaado iyo fowdo dawlad la aan.mudo 27 sanadood ah oo aan laga sheekayn karin xaladay kusugnayd ayaa rabbi noo hiiliyay oo noo dooray madaxwanaagsan 8.2.2017 taasoo baarlamaankii soomaaliyeed noo dooreen hogaamiyihii saxdaa ahaa,goobtii saxda ahayd iyo goortii saxda ahayd.

Markiiba si fiiro iyo feejignaan leh,ayaa madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo noo dooray raysal wasaare leh wadaniyad,leh xirfad hogaamin iyo geesinimo buuxda kaasoo soo dhisay xukuumad tayo leh waa halyeey Raysalwasaare Xasan cali khayre. waa isla doonasho illaah. shacabka soomaaliyeed ayaa u riyaaqay dal iyo dibadba oo si kal iyo laab ah oo qalbi ah usoo dhaweeyay uuguna farxay madaxda inoo kacday ee dalkeena hogaaminaysa.

Waxaa xusid mudan in Galmudug ay ahayd wax uun magac u yaal ahoo ka jirtay xafad kamid ah gaalkacayo oo layiraahdo BARAXLEEY. kama jirin koonfur mudugta kale iyo guud ahaan gobolka galguduud maamulkaasi oo ma gaarsiisneey.waxaana sabab u ahaa marka laga soo tago is khilaafka beelaha iyo isriixitaankii siyaasadeed ee u dhaxeeyay,hadana waxaa sii kharibay oo rajo tiray bohol dheerna ku riday markii nasiib daro uu dalka xukunkiisa qabtay xunkii xumaayo rabbi ina dhaaf shay madaxweyne xasan sheekh iyo kii kasii liitay ee kahoreeyay waa sheekh shariif oo isagu hade cadho illaahay haysato oo kabaa ir diineed ku jira,oo aan aamin loo hayn xaga gaalada iyo xaga muslimkaba marka la arkay qofka uu yahay iyo sidii u dhaqmay. sideedaba mid baa jirta muslim iyo gaalo majirto cid jecel qof aan lahayn caqiido lahayn mabda loogu soo hagaago oo ah qof aan waxbaba kawaabanayn maxaa xaraan ah maxaa xalaal ah maxaa diin ah maxaa diindara ah shaqadiis maha,qofkaa noocaa ah lamana jecla in xil loo dhiibtana warkeedaba daa saa aamin magalaa horta ayaa meesha taal!

Xiligii xasan sheekh wuu ku danaystay galmudug waana sii kala fogeeyay shacabka halaka daganaa,wuxuuna sababay waxaad wada ogtihiin oo la haray galmudug waayo ma uusan ahayn nin leh aragti hogaamin xal iyo xilkasnimo midna daacadna marnaba ma ahayn waana la arkay mirihii ay dhashay iyo dhibka laga dhaxlay. Nin musuqmaasuq iyo beeso aruursi ku bixiyay dantii dadka iyo dalka hade wax laga sugaaba majirto weeye.

Maanta madaxdeena dalka ee ay uugu horeeyaan Madaxweyne farmaajo iyo Raysal wasaare khayre waxay maskax iyo maal iyo waqtiba galiyeen sidii ay u yaqleeli lahaayeen galmudug loo dhan yahay oo mid ah,dhab ahaana way u dhabar adaygeen wayna ku guulaysteen dhisid galmudug loo dhanyahay. waxa uugu wayn ee keenay gushaas ayaa ah uugu harayn daacadnimo,wadaniyad ah rabitaan dadka iyo dalka,aragti fog xirfad iyo bulsho hogaamin heer sare ah oo ay leeyihiin. waxay daacad u yihiin una ahaayeen dhismaha galmudug iyo hormarkeeda,dad badan oo sharaysanaayay oo kasoo horjeeday maantay arkeen xaqiiqadii oo ay hanbalyaynayaan. runtii ayaa la ogaaday.

Dawlada waxaa lagu xamanaayay qoor qoor ayay wadataa laakiin maanta waxaa illaahay qadaray in cid walbaa fahantay Qoor Qoor in uu yahay nin wanaagsan oo dalkiisa dhisaaya.Dawladu waxay sababtay guushaad aragtaan oo maanta ka dhacday galmudug loo dhanyahay oo madaxdii halkaa ay heshiis buuxa iyo isu tanaasul raganimo ah wada gaareen tanoo guul u ah shacabka soomaaliyeed meelwalba oo uu joogo guud ahaan gaar ahaana shacabka galmudug. sodon sanadood dad laysu keeni waayay ayay maanta dawlada soomaaliyeed madaxdeedu isu keeneen oo mideeyeen waana u mahad celinaynaa madaxweyne farmaajo iyo khayre iyo dawlada soomaaliyeed wanaagaas iyo dhismaha dalkeena ee ay si xawli ah kuwadaan. waa reeban in libinta laga xaasido cida iskaleh.

waxaan amaan iyo bogaadin u diraynaa anagoo ah shacabkii soomaaliyeed madaxda galmudug sida madaxweyne Xaaf oday soomaaliyeed oo tanaasulay si gobonimo leh waa taariikh la xusi doono,iyo madaxweyne Qoor Qoor oo ah shaqsi wanaagsan oo ku haboon una qalma xilkaa loo doortay dhab ahaan,waxaa kaloo amaan iyo hanbalyo mudan madaxweyne ku xigeenka galmudug oo kaalin buuxda ka qaatay wanaagan socda maanta galmudug.

Guud ahaan madaxda iyo shacabka galmudug waa mahad sanyihiin waxaana la rabaa in aad garbaha sintaan oo gacmaha iswada qabsataan, waxaana larabaa in aad si hagar la aan ah oo buuxda u garab istaagno dawladeena fadaraalka ee dhexe oo iska celinaa cadawga gudaha iyo kan dibadaba.

waxaynu wax ku nahay oo ina deeqaa waa soomaalinimo,waa dawladnimo, waa wada jir,wixii intaa kasoo hara waa hoog iyo halaag iyo soomaali baa ba eeda. qof qabiil iyo gobol gaara iyo calan yaroo meel laga bilig biligsiiyay wax ku noqonayaa majiro waxaa wax lagu yahay dawlad iyo soomaalinimo oo kaliya. mudadii yarayd ee dawladeenu hada jirtay balhada ufiirso intay hormar iyo wax qabad samaysay oo dheeho.Adeer nicmo illaahay nasiiyay caasiyimayno waa garabtaaganahay dawlada iyo shacabka soomaaliyeed hormarkooda. balhada iswaydii oo eeg xiligii xasan sheekh siday ahayd galmudug maantana oo ah xiligii farmaajana eeg siday tahay galmudug waa kaaf iyo kala dheeri waxayna isu jiraan inta cirka iyo dhulku isu jiraan fogaan ah.