Gabdhaheena oo dhami waa Gob ee Gartooda sii !!!

Gabdhaheena Gobtaa, Duuliso Dayaarad iyo Kabtan Wade Markab, Labaduba waxa ey xirfadahaa ku barateen Dalka Gudihiisa.

1.Duuliso Sare. Asli Xassan Cabaade.

Duuliso. Asli Xassan, waxa ey ku dhalatay Magaalada Buula Burte Sannadkii 1958dii, Dugsiga Hoose waxa ey ka gashay Magaalada Buula Burte, Dugsiga Dhexe Magaalada Beydhabo, Dugsiga Sare ee Raage Ugaasna Magaalada Mogadishu,waxa ey ku wanaagsaneed Maadada xisaabta . Aabeheed iyo Hooyadeed Labaduba waxa ey ka tirsanaayeen Ciidanka Boliska Somaliyeed.

Qooyskeedu waxa ey deganaayeen Meel u dhaw Xarunta Ciidanka Cirka Somaliyeed, Mar kasta oo ey aragto Dayaarad Ciidan oo garoonka ka kecee, waxa ey ku fikiri jirtay in ey maalin noqoto Gabar Duuliye ah.

waxa ey ku biirtay Ciidanka cirka, kadibna waxa ey gashay Dugsigii lagu Bara jiray Duuliyanimada ee ku yiil Xerada Afisyooni ee Magaalada muqdishu. Dugsigaa oo Arday Somali iyo Ajnabi ahi ey ku Baran jireen Duuliyenimada Dalka gudihiisa, Dayaaradii ugu ugu horeysay waxa ey dhuulisay 1976kii. kadibna waxa ey aaday Dalka Talyaaniga si ey u soo barato Dayaarad cusub oo Dowladu soo iibsatay, kadibna Dalka Mareeykanaka.

Dagaaladii Sukeeye kadib waxa ey degtay Gobalka Taxes ee USA. Dalka ayey dib ugu soo laabatay 2011 si ey Deeq dhinaca Caafimaadka ah u soo gaarsiiso, 24 saac oo kaliya ayey joogtay. kadibna waxa ey dib ugu soo laabatay Dalka Sannadkii 2017.

2.Drs. Captain.Culumo Cabdullahi Hiloowle.

Drs.Culumo waxa ey ku dhalatay Xaafadda Wardhiigleey ee Magaalada Mogadishu, Sannadkii 1959kii. Dugsiga Hoose iyo dhexe waxa ey ku dhameeysatay Dugsiga Hoose ee Degmada Shibis iyo Dugsiga Dhexe ee Bartamaha ( isgoola Medio Shenteraale). kadibna waxa ey ku biirtay Dugsiga Sare ee Badda iyo Kaluumeysiga, waxa ey ku wanaagsaneed Maadada Xisaabta . Dugsiga sare waxa ey uga Qalin jabisay buudada 95%, waxa eyna ka mid noqoray 20kii Arday ee Dalka ugu sareeysay.

Dowladii ayaa go’aan ka soo saartay in 20kan Arday ee Guuleeysatay, in Gudaha Dalka wax barasho laga siiyo, in laga cafiyo Shaqada Qaranka iyo Xalane, lana siiyo nus mushaar jaamici iyo jaamacdii ey rabaan oo Dalka gudihiisa ah, waxa eyna ku biirtay Jaamacadda Bolitechnico oo ey ku takhasustay ( Navigation and Fishery) oo ey ka qalin jabisay 1982dii. halkaa oo muddo ey ka noqotay kaaliye Bare Sare.

kadibna waxa ey Noqotay Captain wado Markab iyada oo tababar ku qaadatay xeebaha Dalka , Xamar, Baraawe, Cadale iyo Gobalka Bari. Waxa ey noqotay Kabtan Markab oo buuxo, iyada oo ey u dheereed shaqo ah hagidda Maraakiibta oo ey ka heeysay Xafiiska “Captanio di porto”. waxa ey xubin firfircoon ka aheyd Kooxdii Kubadda Tenis ka ee heer Qaran.

Sannadkii 1988 waxa ey ka tagtay shaqadii Dowladda, kadibna waxa ey Macallin ka noqotay Dalka Yaman, kadibna Macallin Dalka Sucuudiga, kadibna waxa ey shaqo waqti dhiman ah ka bilaawday Xafiiska UN ee Adis ababa, kadibna waxa ey tagatay Dalka Swedan oo ey la shaqeeyneeysay Ururada Bulsha ee Gacanta siiyo Haweenka, kadibna waxa ey dib ugu soo noqotay Dalka.

Gabdhaheenu Xilal badan weey qaban karaan hadeey si fiican wax u bartaan. Gabdhoow Aqoontiina ku kalsoonaada, Xilna ha ku raadina Xigtanimo, xurduduf, Xodxodasho iyo Xildhibaan ka daba xadreeyn, isku tasho, waa iga talo.

Gabdhaheeno waa gob, Hooyadaa, Walaashaa, Gabadhaada, Xaaskaaga iyo Haweenka oo dhan Fursad sii, Dalka iyo Dadka ayeey Daacad u yihiine.

Gabdhaheenu waa Gob.

intaas ayaan ku soo koobayaa, Xasuusta Labadaa Gabdhood ee Walaalaheen ah……Qormadaan waxaan u hadiyeeyay Haweenka Somaliyeed.

FG: wixii aan ka khalday ka sax, wixii ka dhimanna ku dar.

Qore: Yahya Amir