Qorax joog ayaa tiri: War aan idin fahamnee wax aad Adinku fahamsan tihiin noo sheega=Nasashada Jimcaha.Q-192aad=

1- Markii ugu horeeysay ee Bisha la tagay ayaa lagoo tagay Nin Hindi ah iyo Nin Somali ah. waxaa la weeydiiyay Halkaan maxaad ka sameeyneeyseen?. Hindigii ayaa yiri: waxaan rabaa in aan Ganacsi ka bilaabo. Hadana kii Somaliga ayaa la weeydiiyay, maxaad halkaan ka sameeyneeysay?. Waxa uu yiri: Halkaan waxaan ku ahay sii maritaan “Transit”, waxaan u sii socday Xiddigahaa kale ilaa “Maris iyo Jubitar”. waxaan nahay ummad aan meelna ku nagaan, Dalkeeygana “Qurba joogta” ayaa xil loo dhiibaa, waxaan rabaa in “Xiddiga joogtu” kala wareegto. Wax eynan aqoon, oo eynan iyaguba fahmin ayey noo sheegaa, Anna waxaan rabaa in aanan Dadka ka dhaadhacsiiyo wax aanan anniguba fahamsaneyn oo Xiddigaha laga helo.

( Qorax joog ayaa tiri: War aan idin fahamnee wax aad Adinku fahamsan tihiin noo sheega).

2- Wiil yar ayaa Hooyadii oo Uur leh ku yiri: Hooyo waxa Calooshaada ka soo Buuran waa maxaay ? waxa ey ku tiri: Walaalkaa oo yar ayaa ku jiro. Waxa uu ku yiri: Hooyo ma jeceshay Wiilkaa? Waxa ey ku iri: Haa. Waxa uu ku yiri: Hooyo Haddii aad Jeceshahay , Maxaad u Cuntay?. ( F.S: 1aad)

( Maamul Gobaleedyada, Haloo sheego waxa Caloosha ku jiro iyo sida ey ku galeen)

3-Oday Siidoow oo Nabadoon ka haa Tuulo u dhaw Magaalada Wanlaweyn, oo 80 jir ahaa, Xaaskiisiina ey dhimatay 20 Sanno ka hor, kadibna aan guursan. Ayaa mar kasta waxaa loo keeni jiray Dacwooyin la xirriro , Xoolo Beero galay, Dhalinyaro is ceeysay, Tuug wax xaday iyo wax la mid ah. Maalintii dambe ayaa loo keenay Dacwo Wiil, Gabar kufsaday.

Waxa uu ka fikiray La kulan Haween oo ey ugu dambeeysay 20 Sanno ka hor,iskana hilmaamay, kadibna wax ka hadlayo uunan maqal. Waxa uu yiri: waxaan idin weeydiiyay oo weli Aduunyada Dad isku galmoodo miyaa weli Jiro? ( F.S:2aad)

( Nin Qurbaha ka yimid ayaa lagu yiri: Waxaa dhici karo Dagaal Sukeeye, waxa uu yiri: Dagaal Dadku waa ka weynaadeen, mana dhici karto, weli in dagaalka Dad u xiiso qabaan, waxa uu hilmaamay. Dabeecadda Beni Aadamka wixii aad Adigu is tiraa waad ka gudubtay, inay weli Dad u cusub yihiin, lagaana rabo in aadan xaaladaada oo kaliya aadan Dadka kale ku cabirin)

4- Nin Reer Gaalkacyo ahaa ayaa Markii ugu horeysay la geeyay Garoon Kubbadda Cagta, muddo markii uu daawanayay ayuu arkay Ciyaartooy la bedelayo. Markaa ayuu ku qeeyliyay: tol la’ayeey, War bal suga, ma qabyaalad ayaad bilaawdeen, Ninkani si wanaagsan ayuu maanta oo dhan Kubbadda lugahiisa ugu garacayay. Marka aad kan bedeleeysaan isaga, Maad bedeshaan kan dharka Madoow oo aan marna kubbada taaban. ( F.S: 3aad)

( Ninka Dharka madoow wuxuu qabto ummada ha loo sheego, Reer Gaalkacyana shaqada Garsooraha Kubbadda ha loo sheego)

5- Nin Reer Miyi ahaa oo Magaalada ku baahday, ayaa jeebsiibay Nin Reer Magaal ah. Ninkii Reer Miyiga ahaa ayaa maxkamada la hor keenay, kadib markii lagu soo eedeeyay, Maxaad 100ka dollar Ninkaan uga xaday?. Waxa uu yiri: Qaali wax kale ayaan jeebkiisa ku jirin.

( haddii $100 Mushaar ah ey ku filnaa weyday, waxa ku kalifay sida kale waa runtii ee ha laga dhageeysto .hadduuba Run sheegayo)

6-Nin Sakhraan ah ayaa yimid meel Dad badani joogaan, oo uu yaal Nin meyd ah. waxa uu yiri: Maxaa Ninkaan ku dhacay? . waxaa lagu yiri: Xabbad ayaa Madaxa uga dhacday, wuuna dhintay. Waxa uu yiri: Nasiib ayuu leeyahay, hadeeynan wadnaha uga dhicin.( F.S: 4aad)

( Hadoowna Corono Virus u dhiman, oo Dhakhtarkii, Dadkii Meeydkiisa Dhaqi lahaa, Culamadii Janaasada ku tukan leheyd ,iyo Qaraabadii eyna ka cararin, Nasiib ayuu leeyhay, Allow Ummaddaada ka badbaadi,Aamiin)

Qore: Yahya Amir