Madaxweyne Deni: “Dowladda Federaalka waxay nidaamka Faderaalka ka dooratay Xoog, Jajuubi yo..”

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo khudbad ka jeediyey shirka wadatashiga ee Maanta ka furmay Garoowe ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin khilaafka dowladda Federaalka & Maamulka Puntland oo aan weli xal laga gaarin.

Siciid Deni ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay xooga saartey in xal laga gaaro khilaafkaas iyo in xa loo helo caqabadaha goonida u ah Puntland,hayeeshee qorshahaas uu fashilmey ayna mas’uul ka tahay Dowladda Federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.

“Waxaan xooga saarnay in xal laga gaaro khilaafaadka u dhaxeeya Dowladda Faderaalka & Puntland ,waxaana ka hadalnay arrimaha caqabadaha nagu ah,balse wax walba waxaa ay ka socon waayeen Madaxda dowladda Federaalka oo hareer maray qorshihii lagu dhisey dowladda iskuna dayay inay awooda dhan qaataan ayuu yiri”Siciid Deni.

Waxa kale oo uu ka hadalayay xiriirka sii xumaanaya ee weli u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka & Maamulka Puntland ayuu sheegay in Puntland ay dib u eegeyso xiriirka ay la leedahay Dowladda Federaalka,isla markaana aysan ogolaaneyn in dolwaddu ka leexato Mabaadii’dii lagu asaasay dawladda Faderaalka markhaatina ay ka noqdaan wxyaabaha dhacaya sida uu hadalka u dhigay.

Waxa uu sheegay in Dowladda Faderaalka Soomaaliya in ay ku tumatay nidaamka Faderaalka dalka taas badalkeeda ay dooratay in ay dalka ku maamusha Xoog,Marooqsi iyo Jabuub uu sheegay in Xumadu ay caado ka dhigatay.

Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale hadlay muhiimada Puntland uu shirkaan u leeyahay waxa uuna sheegay in ay muhiimtahay in laga tashada Mustaqbalka Maamulkaasi iyo Kan faderaalka Soomaaliya.

Waxa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay Nabadgalyada,Dhismaha ciidan qaran,Doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo Sharciyada aas aasiga ah ee dalka.