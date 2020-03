BILYANEERKII KIBIRKA BADNAA EE U DHASHAY BRAZIL

Bilyaneerkii tunka weynaa ee u dhashay waddanka Brazil ee magacaciisu yahay Cicero ayaa waxa uu ahaa shaqsi aad u kibir badan oo isla weyn, awood dhaqaalena dadka ugu faani jiray, taasi oo keentay in la kulankiisa xittaa laga baqo iskaba dhaaf in magaciisa saxda ah loogu yeero, waxa uu ku caan baxay oraahdii aheyd – haddii aan waddada lugeynayo oo dhulka malyuun dollar iiga dhaco waan ka tegayaa waayo ma doonayo inuu il-biriqsi iiga lumo soo qaadisteeda muddada yar ee aan foorarsanayo.

Cicero waxa uu ahaa milkiile shirkado dhowr xarumood ku leh gudaha waddanka Brazil kuwaasi oo soo saari jiray walxaha ay dadku jecel yihiin sida – Bunka, Sonkorta, iyo Hilibka marka laga reebo warshad si gaar ah hubka u sameyso oo laf ahaanteeda daqli badan ka soo xaroon jiray marka laga eego xisaabta sannadkii ka soo baxdo.

In kastoo uu Cicero tabcaday hanti aan innaba caadi aheyn haddane waxa uu si fudud ku dhumiyay kalsoonida dadkii uu la noolaa kadib falkii foosha xumaa ee uu ku kacay isaga oo maqaayad fadhiyo ayaa waxa uu ficil aad u xun kula kacay wiil shaqaale ahaa oo dhulka ku kufay inta uusan dalabkiisa ka guddoomin, waxay arrintaan sababtay in Cicero uu si daran u caroodo illaa uu maamulka Hotelka ka codsado in wiilka shaqada laga cayriyo ama laga buriyo balse waa laga diiday, intaan oo keliya kuma ekaan waxa uu go’aan ku gaaray in Hotelka uu iibsado si wiilka maskiinka ah shaqada looga ceyriyo wuuna ku guulaystay rabitaankiisa isaga oo adeegsanayo awoodda dhaqaale ee jeebkiisa ku jirta.

Waa halkaan meesha uu neceybka ka billaawday, waxaa lagu baaqay dagaal ka dhan ah Cicero iyo ganacsigiisa nasiib darro waa lagu hungoobay, si kastaba ha ahaatee koox tuugo ah ayaa xalka u arkay in la af-duubo gabadha keliya uu dhalay Cicero si noloshiisa loo burburiyo, fikirkii wuu dhaqan gelay, waxay warbaahinta mar qurra tebisay in Cicero gabadhiisa ay rag burcad ah la baxsadeen oo aan la ogeyn meesha ay iminka ku sugan tahay,

Cicero bog cusub ayaa u furmay, waxaa hoos u dhacay ganacsigiisa, khasaaro baaxad weyn ayaa durbadiiba la soo gudboonaatay, waxa uu waayay waqti uu ku maareeyo ganacsigiisa illaa uu qaraar ku gaaray inuu iibiyo hantidiisa oo dhan una istaago sidii uu gabadhiisa dib ugu heli lahaa.

Baaritaan dheer oo aan lagu najixin ayuu Cicero ka dhamaan waayay mana ka quusan inuu gabadhiisa heli doono iyada oo nool laakiin rajadaasi way beenowday kadib markii Cicero gurigiisa la soo hordhigay meydka gabadhiisa oo la bireeyay laguna soo riday kartoon yar oo cariiri ah, dushana laga saaray warqad ay ku qoran tahay – tani waa abaal marintii aad u qalantay ee aad bulshada ka kasbatay.

Cicero waxaa qalbigiisa dhaawacay geerida gabadhiisa wuuna waashay, waxa uu hooy ka dhigtay waddada hareeraheeda, waxaa ka guurtay xasuustii iyo farxaddii mana helin qof ka caawiyo xaaladda nololeed ee la soo deristay maadaama uusan mujtamaca dhexdiisa wax wanaagsan kula dhaqmin beryihii uu ladnaa, haddaba waxaan soo jeedinayaa in dadka la abuurto marka aad ka tabar fiican tahay laga yaabee in aad ku baxsato maalin aad garabkiisa, waqtigiisa, iyo taladiisa u baahan tahay.

W/D: Abdulkadir Haji Daud