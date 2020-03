Is toosi haddii aad mareyso waddada Maka Al Mukarama!!!=Nasashada Jimcaha.Q-190 aad=

1- Nin Reer Beydhabo ah ayaa Gabadhiisu ku tiri: Aabe maanta waxaa la iga Jabsaday Facebook-gii, Computer-keeyguna halis ayuu ugu jiraa in inta kale la iga jabsado.

Aabihii ayaa ku yiri: kuwa kaa jabsanayo ma ogo miyaa in Aabahaa Farsama yaqaan yahay, maanta kadib lagaa jabsan maayo. Si fiican ayuuna uga taxadaray in aan mar dambe laga jabsan., wuxuuna ku yiri: Adigu furaha ha iska dhumin. ( F.S: 1aad).

( Nin aan wiligii Dowlad u shaqeyn ayaa Adeerkii oo Wasiir ihi u magacaabay Agaasimaha Xiriirka Dadweynah. Agaasimihii ayaa yiri: Adeer, Dadkaan ma fahmi karo waxa ey rabaan. Adeerkii ayaa ku yiri: Ha isku wareerin ee Xafiiska hoos ka soo xiro)

2.Nin Tuur ( Goobe) lehaa ayaa Isgooyska Dabka ee Deg. Hodon waxa ku qabatay Ciidamada oo uga shakiyay in uu Qarax isku soo xiray, waxa lagu yiri: Halkaaga ha iska dhaqaaqin, waddadiina waa la xiray, waxaa loo yeeray AMISOM, waxa ey yimideen iyaga oo wato Eeyaha wax baaro, shaki ayaa sii batay markii Eeyihii ey Ninkii xagiisa u dhaqaaqi diideen. Waxaa loo yeeray Ciidanka Gaarka iyo Tababarayaasha Mareykanka, wax Qarxo waa laga waayay Ninkii, laakin waxa ey yiraahdeen waa in Ninkaan loo qaado Bali doogle, si loo ogaado sababta ey Tuurtiisu hal dhinac ugu qaloocdo, waxa suura gal ah in dhinaca kale loo diyaarinayay in Qarax looga xiro, oo haddana Sahan loo soo diray. 2 usbuuc kadib ayaa Bali doogle laga soo daayay. Nasiib daro Makhaayadii uu ka shaqeeynayay Shaqadii waa laga eryay. ( F.S: 2aad)

(Is toosi haddii aad mareyso waddada Maka Al Mukarama!!!)

3- Nin Xaafadda Islii ee Nairobi degenaa oo 48 saac Marqaan ahaa ayaa u yimid Naag Keenyaati ah oo Jaadka uu ka deynsan jiray. Waxa ey ku tiri: War Deyntii aad iga qabtay i sii. Waxa uu ku yiri: war miyaadan maqal in Somaliya oo dhan Deyntii laga Cafiyay, waxba iguma lehid ee Bangiga Aduunka u doono Deyntii hore, Haddana isii Jaad kale oo deyn ah.

Waxay Tiri: iga tag mar kalena ha ii soo noqon, Allana ha kugu rido Hal Karoojo oo Cornoverus ah. Marqaankii oo qoslayo ayaa ku yiri: waad khaladantay Habaarkaaguna aqbal ma ahan, Somali ma taqaanid. Hal karoojo i soo gaari mee, waxaan wax ku Qeybsanaa 4.5, Aniguna waxaan ahay Qabiilada 0.5. Nus karoojo ayaan Tolkeey soo gaaree, ee Qabiilada Sad bursiga qaatay u gudbi Habaarka ah Hal karoojo. ( F.S: 3aad)

( Deyn Cafin Qofba si u qaaday, Haddana yaan nala dhihin Dembi cafin ayaan weeydiisanay Beesha Caalamka, ee haloo qeybsado Qabiiladu sida ay u kala dembi badan yihiin )

4- Nin ayaa Dhakhtarkii ku yiri: iiga waran Baaritaankii Caafimaadka Xaaskeeyga. Dkakhtarkii ayaa ku yiri: Hambalyo, Uur ayeey leedahay. Ninkii oo Yaaban ayaa yiri: Sideey ku dhacday, Annigu aad ayaan uga taxadaray in eynan Uur yeelan.

Dhakhtarkii ayaa ku yiri: Arrintaani weey dhacdaa, waa sida Darawalda Gaadiidka wado oo kale, Adigu si kasta oo aad u taxadarto markii aad baabuurkaaga wadee, waxaa laga yaaba in Darawalada kale eyna sidaada oo kale u taxadarin. ( F.S: 4aad)

( Goballada waaba laga ilaaliyay inay Awood gaar ah yeeshaan, ee yaa soo hubeeyay)

5. Nin ayaa isaga oo Xaas Qolkiisa Jiifka kula jiro waxaa u soo galay Tuug, Xaaskii ayuu xirxiray, Midi ayuuna Qoorta ka saaray, Ninkii ayuu ku yiri: Haddii aadan dhaqsi iigu soo ururin, waxa Dahab iyo Lacag Guriga yaal, Xaaskan ayaan qoorta ka jarayaa. Ninkii waxa uu dhaqsi u soo ururiyay wixii qiima lahaa ee Guriga yiil.

Tuugii ayaa ku yiri: Xaaskaaga aad ayaad u jeceshahay. Ninkii ayaa yiri: Xaaskeeygii ma ahan, ee waa Xaaska Nin deriskeeyga ah, Xaaskeeygiina hadda ayeey soo socotaa oo shaqo ayey ka soo baxday.

Maanta waxaa ii fiicneed in ey Xaaskeeyga ahaato Qofka aad Midida ku heeyso. Laakin hadda haddii aad disho, maxaan u sheegayaa Diriska, Xaaskeeyga iyo police-ka. Mashaqo koow. ( F.S: 5aad)

( Nin ayaa Shahaado Jaamacadeed oo uuna leheeyn Ku shaqa tagay, Kii Shahaadada lahaa ayaa isla shaqadii soo Dalbaday, Mashaqo Labo)

6- Nin Madaxa oo kaligii taliye ahaa oo Dadkiisa la hadlayay ayaa Dadkii ku yiri: Alla Naxariistii, Intii aan Dalkaan xakumayay, Cudurka Cornoverus-ku kama dhicin. Nin oday ahaa ayaa yiri: waa Runtaa, Alla naxariistiisa ayaa badan, oo isaguma keeyna darin Adiga iyo Cornoverus. ( F.S: 6aad).

( Alxamdu Lilaah , Allaah Naxariistiisu waa badan tahay)

Qore: Yahya Amir