Dhacdadii Wasiir Khadiijo ee Garoonka Aaden Cade waa dhacdo fool xun

Waa in aan amaan iyo boogaadin u jeedinaa si wada jir ah shaqaalaha ku howlan ka hor tagga cudurka Koronovirus ee garoonka diyaaradaha. Muqdisho “Aadan Cadde International aeroport”.

Dhacdada laga soo sheegay garoonka dayaaradaha ee Muqdisho “Aadan Cadde”, waa dhacdo fool xun, laga naxo, muddan in si adag oo wada jir ah loo cambaareeyo.

Waa ayaan darro in dhacdadaan ay mas’uuliyadeeda leedahay Wasiir ka tirsan Dowladda Federalka Soomaaliya oo si kibir iyo san taag u muujisay in ay sharciga iyo

shuruudaha Dalka u degsan iyo wareegtooyinka laga soo saaro wasaaradaha ay wax xurmo ah u hayn.

Wasiirada aan ka hadlayo waa Wasiir Khadiijo Diiriye oo dhaqan xumo, aqoondarro iyo kibir kula dhaqantay shaqaalihii ku howlanaa ka hor tagga cudurka faafa ee Koronovirus oo fara kulul ku haaya Caalamka oo ka mas’uul noqday ku dhawaad 3000 dhimasho.

Dhaqan xumada Wasiirada oo u sii dheer aqoondarro xagga Nidaamka Dowladeed waa mid u baahan in si xooggan oo wada jir ah loo cambaareeyo, isla markaana talaabo culus laga qaado, waa hadii ay jirto Dowlad garanayso mas’uuliyadeeda.

Wasiirada waxay garan weysay in dhaqan xumadeeda iyo kibirka ay muujisay ay halis gelisay caafimaadka shacabka Soomaaliyeed oo aan horayba u haysan adeeg caafimaad oo tayo leh.

Wasiirada dhaqan xumada iyo kibirka ay muujisay, shaki kuma jira in saldhigeedu yahay jaahilnimo iyo aqoondarro dhinac kasto ka hayso.

Waa waajib in talaabadahaan laga qaada sida ugu dhaqsiyaha badan:

1. In Wasiiradda 14 maalmood go’doon ku ahaataa guriga ay dagantahay.

2. In laga mamnuuca in ay kulan la yeelato muwaadan Soomaaliyeed inta ay ku jirto go’doonka.

3. In tilaabo adag ay Xukuumadda ka qaado madaama ay halis gelisay nolosha shacabka Soomaaliyeed.

4. In xaladeeda caafimaad lala socda oo la hubsado halka uu joogo, iyadoo takhaatir loo xilsaaro.

Muwaadan kasoo Soomaali ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan kula talinaya in uu ka fogaado oo aan marnaba kulan la yeelan Wasiirada Khadiija Diiriye hadii aad caafimaadkaada uu muhiim kuu yahay.

Xusuuso in cudurka Koronovirus uusan lahayn wax daawo ah iyo in uu jirin wax talaal ah.

Ugu dambeen waxaan ammaan iyo boogaadin u gudbinayaa dhammaan shaqaalaha ku howlan ka hortagga cudurkaan iyagoo aan haysan qalabkii u fududeen lahaa shaqadooda iyo qalabkii ka difaaci lahaa.

Waa bilaahi towfiiq.

Dr.Abuukar Nuur Xuseyn.