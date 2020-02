Xasan Muudeey oo si adag uga jawaabay hadal kasoo yeeray Cali Maxamed Geedi.

Siyaasiga Xasan Cabduqaadir Muudeey ayaa si cara leh ugu jawaabay hadal ka soo yeeray Ex RW Cali Maxamed Geedi oo xalay munasabad kasheegay dadkii Mudullood ee shalay kulmay kuwa stress hayo.

Xasan Mudey ayaa bartiista facbooka sidan kusoo daabacay :-

Nin kuyimid jago uu lahaa halyeeygii Maxamed Dheere (AU)ee siyaasaddiisu kabillaabatay maalintii uu jagada reysulwasaaranimo qabtay, aqoontiisuna aheyd daaweeynta xoolaha, waan dareemi karaa in uu jahwareer kaqaadi karo jihada saxda ah ee siyaasadda kajiri karto.

Waan u garaabayaa walaalkeey, waana dareemi karaa marka uu rabo in makarafoon cod dheer leh gacanta ku qabsado sida uu uga wal walo hadalkiisa inta uu ugooyn karo.

Waxaan aad ugu aqaan in uu yahay shakhsi aanan kaganban wax kasta oo mudan in laga xishoodo iyo in laga fikiro xushmada ay mudan yihiin ehelkii shalay isagoo dabiiba xoolaha isugu daray jago reysulwasaranimo iyo in ay ku difaacaan xilka uu ku matalayay.

Stresska uu sheegay wuu jiraa,wuxuuna ubadan yahay ruuxa kahadla wax uusan aqoonteeda laheyn ,marka waxaan leeyahay walaalkeey in ay kala duwan yihiin daawada xoolaha iyo midda dadka oo aysan isku midna noqon karin.

Waxaan ugu baaqayaa ninkasta ee raba in uu hadlo in uu isku dayo isu soo dhawaansho iyo midnimo ee aanan loo hadlin hababka macaashka loo raadiyo.

Hassan Abdulkhader Mudey