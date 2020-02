Faisal Roble: ”Cudurdaar iyo Raaligalin Ku aadan Somaliland: Sida aan u arko…”

Isagoo ku hadlaya magaca dawlada, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmajo ayaa raaligalin ka bixiyey arinta Somaliland. Waxa uu yidhiin sidan:

“Waxaa loo baahan yahay garoowshiyo. Wixii xumaa ee dhacay oo la iska cafiyo, dibna aan u saxno bog kasta oo madow oo taariikhdeenna soo galay. Dhibaatadii loo geystay walaalaha Gobollada Waqooyi ma ahayn mid ku saleysan Koonfur oo Waqooyi ku duushay iyo qabiil midna ee waxa ay ahayd hab dowladeed oo markaas jiray. Waxaan rabaa in aan cudurdaarkaas sameeyo oo raali-gelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer Waqooyi. idinkuna aad ila qaadataan.”

Inkasta oon soo dhawaynayo oonan inaba odhanahay “too little too late,” hadana halkii larabay Maxaweynuhu ma saarin arinaka:

1. Arinta dowlad Soomaaliyeed ee lasay ama xasuuqday rer-waqooyi laba waji oo ah nidaam dowli ah iyo dhinac qabiilba wey jirtay. SNM rer bay ahayd dad wax tabanaya way isu taagtay. Sidaas darted raaliqalintu laba dhinacba ha taabato – tan nadaamkii xumaa ee dawladii xiligaas iyo sida gaarka ah ee rer-Waqoyi qayb ka mid ah wax u gaadheen.

2. M/W Farmajo erey cudurdaar waa in dib uga fiirsadaa micnaha uu yeelan karo.

3. M/W Farmajo waxa laga rabaa muwaadin ahaan iyo madexweyna ahaanba gafkii uu ka galay rer-waqoyi in uu shaqsi ahaan uga raali galiyo. Markii uu masterka qalinjabintiisa qoray (2009 with a Master’s degree in Political Science from SUNY Buffalo; “U.S. Strategic Interest in Somalia: From the Cold War Era to the War on Terror,” Waxa uu rer-Waqoyi ka qoray ayaa isna dambi ah.

Qoraalkaa waxyeeladii sadex rerood gaadhay ayuu si aan munaasib ahan, oo waliba rer-waqooyi meel kaga dhac ah, ugaga hadlay. Waxa uu yidhii isagoo cabiraya waxyeeladii sadexda rer soo gaadhay:

a) Hawiya waa la xasuuqay (massacre).

b) Daarood waa la tiritiri gaadhay (genocide).

c) Isaaq waxa waxyeelo ka soo gaadhay xabadii la’isdhaafsaney (hurt in the crossfire!).

Ereyga “genocide” waa eray qawnuuni (legal term) ah, adagtahayna sida loo qiyaaso.

Darood “genocide” gaadhayna ma hayno. Hadiise cidi odhan karto wax “genocide” u dhow ayaa nagaadhay waa Isaaq.

M/W Farmajo, isagoo weliba ka tirsanaa mudo dheer safaaradii Soomaliya ee Washington, waxa laga rabaa in uu rer-waqooyi, ama Somaliland, ama familka Isaaq, raaligalin dhab ah shaqsi ahaan ka bixiyo.

Afka qalaad waxa jir eray layidhaa “contrite,” oo la micno ah: “feeling or expressing remorse or penitence; affected by guilt.” AfSomali: dareen dhab ah oo shaqsigu si niyad ah u qiranayo raaligalina ka bixinayo dambiga ama gafka uu sameeyey.

Inkasta oon jeclahay in rer-waqoyi ama Isaaq ay ka raali noqdaan M/W Farmajo, hadalo raaligalin oo bilow ahna ka soo yeedheen, hadana weli “contrite” ma uu muujin. Waa in uu “contrite” ama qirasho aan hagar lahayn muujiyaa intaan raaligalintiisa waxweyn laga dhigin.

Faisal Roble