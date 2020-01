Imaaraatka oo shacabka maafiyda ah maal geliya kuwaas oo fuliya Qaraxyada

Waxaan dadka soomaaliyeed ka qar soonayn in dadka fuliya qaraxyada iyo dilalka qorshaysan aysan ahayn oo kaliya cadawga afka duuban ee dadka qaar u yaqaan shabaab kuwaas oo dawlado shisheeye ahi fangareeyaan. waxaana la ogyahay in ay jiraan siyaasiyiin iyo ganaacsato la shaqeeya oo qaarkood dhawaan maxkamad la soo taagi doono.Saxaafada iyo kuwa taageera shabaab maha wax qarsoon waa mid cad. waxaase nasiib daro ah in dad layaqaano oo daba dhilif ah oo ah kuwo diidan dalka soomaaliyeed oo dawlad yeesha,in shacabka soomaaliyeed ee malaayiiinta ahi iska qaban waayeen dhawrkaa qof iyo shaqsiyaadkaa kooban ee ku sugan soomaaliya mudo 30 sanadood ah. Tiro yar oo ah daba dhilif iyo maafiyo soomaaliyeed ayaa hortaagan mustaqbalka malaayiin soomaaliyeed. Tani waxay muu jisay in dadka soomaaliyeed ku sifoobeen dad daciif ah oo damiirkoodu hooseeyo oo aan qofka xun gacanbir ah isaga qabanayn kaasoo ku ciyaaraya dawladnimadooda sharafkooda dadkooda iyo dalkoodaba. Waxaan dadka soomaaliyeed ka qar soonayn in dadka fuliya qaraxyada iyo dilalka qorshaysan aysan ahayn oo kaliya cadawga afka duuban ee dadka qaar u yaqaan shabaab kuwaas oo dawlado shisheeye ahi fangareeyaan. waxaana la ogyahay in ay jiraan siyaasiyiin iyo ganaacsato la shaqeeya oo qaarkood dhawaan maxkamad la soo taagi doono.Saxaafada iyo kuwa taageera shabaab maha wax qarsoon waa mid cad. waxaase nasiib daro ah in dad layaqaano oo daba dhilif ah oo ah kuwo diidan dalka soomaaliyeed oo dawlad yeesha,in shacabka soomaaliyeed ee malaayiiinta ahi iska qaban waayeen dhawrkaa qof iyo shaqsiyaadkaa kooban ee ku sugan soomaaliya mudo 30 sanadood ah. Tiro yar oo ah daba dhilif iyo maafiyo soomaaliyeed ayaa hortaagan mustaqbalka malaayiin soomaaliyeed. Tani waxay muu jisay in dadka soomaaliyeed ku sifoobeen dad daciif ah oo damiirkoodu hooseeyo oo aan qofka xun gacanbir ah isaga qabanayn kaasoo ku ciyaaraya dawladnimadooda sharafkooda dadkooda iyo dalkoodaba.

Waxaa soomaaliya oo dhami shacab iyo dawladba la wada arkaa,kuwo dawladaha shisheeye taageersan oo ku raacsan burburinta dawladnimada amaanka iyo aayaha umada soomaaliyeed, oo shacabka dalka iska lihi iska daawanayaan halkay iska qaban lahaayeen oo guryahooda ugu dhici lahaayeen. markay qaraxyada u dhigaan oo ku fuliyaan dhaqaalaha ay ka heleen mashruuca ay ka qaateen E-maraadka ee ah in dalka la qaso oo dadka la laayo si loo yiraahdo soomaaliya nabadmaha dawladna kama jirto ayay hadana tacsi markiiba uugu tagaan iyagoo oo yaaya dadka laayeen!!!. hadana qarixii u danbeeyay wuxuu salka ku hayaa si turkiga oo taageera shacabka soomaaliyeed dawlada iyo dalka soomaaliya looga saaro meesha.

XASAN IYO SHARIIF!! OO KU TUMANAAYA MUSTAQBALKA DAWLADNIMO EE UMADA SOOMAALIYEED.

Waxaa dhintay damiirkii wadaniga ahaa ee soomaaliyeed,maxaayeelay, shabkada maafiyada ah ee xasan sheekh hogaamiyo shariifna dhawaan ku biiray,ay difaaceen cadawgii qaraxa ka dhacay ex koontaroolkii afgooye 28.12.2019 lagu tuhmay in uu ka danbeeyo qorshahaas. Taasoo dalka soomaaliya ciidankiisa sirdoonku NISA ay ogaatay in ay jiraan dawlado ka danbeeya qaraxaas,oo ay lawadaagi doonaan sirdoon dawlado shisheeye. markii warkaa ay soo saartay dawlada soomaaliyeed waxaa markiiba difaac galay oo warkii NISA iyo dawlada soomaaliyeed beeniyay Xasan sheekh iyo shariif oo sheegay in Nisa ciidamada sirdoonka soomaaliya iyo dawlada soomaaliya been sheegayso qaraxana aysan ka danbayn dawlado shisheeye!!! xogta intaa la eg ee ka dheeraysa sirdoonkii qaranka iyo dawlada soomaaliyeed,ee soo ogaatay warka ay sheegayaan xasan sheekh iyo shariif waa sirdoonkee!!?

shariif iyo xasan xageebay iyagu ka keeneen warkaan? waa in qaranku waydiiyaa oo ay cadeeyaan,sidaa daraadeed waa in sharciga la horgeeyaa oo maxkamad la soo taagaa? waxaa is waydiin leh nabadsugida dalwalba waa laga cabsadaa arimahoodana lama galo xasan sheekh iyo shariif maxaa dhex galiyay arimaha nabad sugida qaranka?? E-maraadka in ay difaacaan oo dadkeenii xasuuqay maha mid layska yeelaayo. in ay sheegtaan xogo ka daahsoon dawlada soomaaliyeed maha mid layska yeelaayo. waxaa looga fadhiyaa halkay ka keeneen xogta iyo cida ay ka heleen? ninkay ku cadaato khiyaano qarana waa tiirka.

Kuwan afkaduuban ee dhiig yacabka ah waa diideen in ay fulinta qarixii sheegtaan ilaa E-maraadku la soo hadlay oo 4 maalmood kadib ay sheegteen taasoo aan lagu aqoon shabaab.horaan u sheegnay in shabaab iyo shabakada maafiyada ah ee xasan sheekh hogaamiyo iyo ganaacsatadu wada shaqeeyaan dalal carbeedna dhaqaalaha ku bixiyaan kuwaas oo ay uugu horayso E-maraadka.Ganaacsatada gaar ahaan ku sugan bakaaraha Mogdisho waa kuwa bixiya waxay uugu yeeraan ZAKADA oo ah canshuur Taasoo lagu xasuuqo shacabka soomaaliyeed,markaa waxaad fahantaa ninka bixiya lacag ee siiya shabaab,waa nin la danbi ah markay qaraxyo fuliyaan oo dad xasuuqaan maxaayeelay hadaysan haysan lacagtaa aad bixisay ma heleen awood dhaqaale oo ay wax ku xasuuqaan. ka cashuurta siiya shabaab iyo ka caruurta gawracaa waa isku mid oo waa isku danbi aduun iyo aakhiraba.

lacagaha ay bixiso ganaacsatadu ee ay siiyaan shabaab waxaa lagu laayaa shacabka soomaaliyeed. iyagu waa shabaab kalkaal waana cadaw ka xun ama lamid ah shabaabka.

Dadka cadawgu adeegsanaayo ogaada iyagaa ka xun cadawga waana in layska qabtaa oo kaliya. Dunida inteeda kale iyo caalamka oo dhami dadka khaa inu wadanka ah ee daba dhilifka ah waa laska qabtaa iyo kan diidan dawladnimada ee cadawga ah,laakiin dadka soomaaliyeed waa daawadaan taasoo keentay in maalin walba la qarxiyo lagu fuliyo dilal qorshaysan kadibna ay laba maalmood uun baroortaan,iyagoo sugaaya qarax kale si ay hadana u baroortaan uun!!

Waxaa xusid mudan in ciidamo maleeshiyaad ah, laga qoraayo gudaha soomaaliya kadib heshiis dhexmaray kooxihii ku kulmay kismanyo caano isku shubkii axmed madoobe dib isugu doortay iyo dawlada E-maraadka oo arinkaa maalgalisay. 3 aag ayaa laga qorayaa ciidanka oo hada ka socdaa, MOGDISHO, JUBALAND IYO PUNTLAND ciidamadaas maleeshiyada ah oo kan uugu wayni dadiisu tahay 23 kan u yarna yahay 19 jir, waxaana loogu talagalay fulinta arimo ay dawlada emaraadku ka leedahay soomaaliya. dadka soomaaliyeed maha in ay hurdaan waa in ay hurdada ka toosaan hoosna u eegaan waxa kasocda dalkooda ee shisheeye fushanaayo iyo kuwa u wakiilka ah.

Inta hada la diiwan galiyay fiiri halkan hoose waa sidan

MOGDISHO 730 (todoba boqol iyo sodon)maleeshiyo

PUNTLAND 1700 (kun iyo todoba boqol) maleeshiyo

JUBALAND 1221(kun iyo laba boqol koob iyo labaatan) maleeshiyo

Tirada ciidamadan cusub ayaa cadawgu qorsheeyay in uu gaarsiiyo 7000(todobo kun) oo ciidan maleeshiyo ah kuwaas oo hoos taga Dawlado carbeed. Siyaasiyiin rag sheegta oo soomaaliyeed qaarna hada ay xil hayaan qaarna aysan haynin ayaa garwadeen ka ah fulinta hawshan gudaha dalkeena hooyo.

Soomaaliya waa in shacab iyo dawladba ay difaacataa dalkeeda,dadkeeda, dawladnimadeeda diinteeda iyo jiritaankeeda. shisheeyana waxba ingama qaadi karo dhibku waa cadawga gudaha ee u fulinaaya shisheeyaha danaha gudaha ee soomaaliya. Waa in meel lasaaraa dawladiid, diindiid, dal diid, soomaali

diid.

Yusuf Omar

mashruuc5@hotmail.com