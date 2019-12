Shirkii 12-aad ee islaamka ee Kampala ka socday oo looga baaqay in Shabaab dagaalkiisa loo midoobo.

Shirkii Islaamka ee 12-aad ee maalmahan ka socday magaalada Kampala oo ay ka qayb galayeen culumaa’udiin Soomaaliyeed oo caan ka ah gudaha Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Sh. Cabdirashiid Sh. Cali Suufi iyo Sh. Mustafa Xaaji Haaruun ayaa looga dhawaaqay in Cadowga Soomaaliyeed ee maalin walba daadinaya dhiiga Umadda Soomaaliyeed, meel looga soo wada jeesto.



Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiweli oo ah imaamka masjidka Towxiid ee Kampala ahna sidoo kale gudoomiyaha gudiga xarunta Islaamiga ah ee Towxiid ee shirka 12-aad soo abaabushay ayaa marka hore cambaareeyay falkii foosha xumaa ee lagu laayay umadda Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee shalay ka dhacay isgooyska ex contarol Afgooye ee Muqdisho.

Sheekh Maxamed oo ku hadlayay magaca shirka iyo magaca culumaa’udiinka kasoo qaybgalay shirka ayaa sheegay in aan maanta kadib loo dulqaadan karin laynta umaddeena Soomaaliyeed.

“Runtii waa dhibaato in maalin walba ama laba bil ama saddex bil kadib, dad intaa ah la xasuuqo, waxaana u baahanahay in aan dib isugu noqono, mas’uuliyadeedana dad gaar ah ma haysato, dhamaanteen (dal iyo dibad, rag iyo dumar, yar iyo wayn) waxaa u baahanahay in aan u istaagno, oo sidii loogu hortagi lahaa cadowga (Shabaab) loogu fakiro, waayo suuragal maaha in dad jira oo nool maalin walba sidaa loo xasuuqo iyaguna iska fiirsadaan ” ayuu yiri Sh. Maxamed Sh. Cabdiwali oo ku hadlayay magaca shirka

Sheekha ayaa ku tilmaamay kooxda arxanka daran ee Shabaab ee caadeysatay dagabar goynta shacabka Soomaaliyeed in ay yihiin kuwa ku jira Jahli, Ilaahna umadda ka qabto, inta Illaah soo hanuuniyayna xaqqa Illaah tuso.

Culumaa’udiinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayaa ku baaqayay in loo midoobo la dagaalanka kooxdan iyagoona ka tacsiyeeyay dhamaan dadkii ku dhintay qaraxii Shalay ee Ax Kontorool Afgooye inta dhaawaca ahna Illaah u booyo dhayo.

Fiidow Maxamuud Fiidow

Kampala Uganda