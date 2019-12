Madasha Xisbiyadda Qaran oo ka walaacsan Qodob ka mid ah Sharciga Doorashooyinka.

By

Kulan ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho Madasha Xisbiyadda Qaran ee dalka ayay ka doodeen Sharciga doorashooyinka Qaranka Qodob ka mid ah ,kaasoo buuq badan dhaliyay labadii maalmood ee ugu dambeysay.

Kulankaan oo ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynihii hore ee Qaranka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.

Qodobka 53-aad ee tilmaamaya muddo kororsi aan xad laheyn ayay sheegeen in dhibaato ku yahay Waqtigii loogu tala galay doorashadda Soomaaliya in ay dhacdo,islamarkaana loo baahan yahay in Xildhibaanda ay si aad ah uga fiirsadaan.

“Madasha Xisbiyada Qaran shir ay ka yeesheen galabtay sharciga doorashooyinka ee lagu wado In berito golaha shacabku aqriskii 3-aad la horkeeno ayaa si qoto dheer loogu falanqeeyey si gaar ah qodobka 53-aad ee tilmaamaya muddo kororsi aan xad laheyn, ayadoo doodii xildhibaanada ee sharcigu marka ay socotay waxa ay ka yiraahdeen qodobkaas aan waxba laga tixgelin, arrintaasina ay keenayso in dalka loo horseedayo qalalaase siyaasadeed oo khatar gelin kara nidaamka dawladnimada dalka ee xukunka loogu kala wareegi jirey xilliyadii la soo dhaafay si nabad ah” ayuu yiri Xildhibaan Fiqi oo ka mid ah xubnaha hoggaamiya Madasha.

Waxaa uu intaasi kusii daray “Ma dhici karto In golayaasha barlamaanku ay horseed u noqdaan In dalku galo qalalaase iyo Xasilooni-darro siyaasadeed ayadoo Madashu ay soo jeedisay in muddo kororsi Haba yaraatee sharciga laga saaro”