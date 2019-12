Sarkaal ka tirsan NISA oo la tuhmay inuu lunsaday kumanaan kun oo Doolar.

Sarkaal sarre oo ka tirsan hay’adda sirdoonka Soomaaliya ayaa la sheegay in lunsaday lacago badan oo kumanaan kun ah.

Cabdicasiis Xildhibaan, afhayeenkii hore ee Wasaaradda Amniga Soomaaliya, ayaa dusiyey xogta ku saabsan arrintaan.

Bal Aqri Qoraal uu baraha bulshadda soo dhigay :-

C/llaahi Aaden Kulane oo ah madaxa shaqaalaha ee hey’adda NISA oo lunsaday lacag gaareysa $ 400.000 oo ay laheyd hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda QARANKA.

Waxaana soo baxay shaki soo kala dhexgalay madaxda NISA, FAHAD YAASIIN ayaa dib ka ogaaday in Abdullahi Kulane uu iska horkeenay madaxdii hey’addaasi waxaana la sheegayaa in uu ka dambeeyay in Zakariye Ismaaciil xilka laga qaado, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in uu amar ku bixiyay in baaritaan arrintaas lagu sameeyo.

Ka muwaadin ahaan waxaan ka codsanayaa Hanti Dowrka Guud in labadoodaba baaritaan lagu sameeyo, Halka wasaaradda Maaliyaddana ay tahay in ay soo bandhigto habraaca loo maray miisaaniyadda hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda NISA sanadka 2019ka.