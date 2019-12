Hadafkii filosoofiyada reer galbeedka ka abuureen Feminism

1772-1837 waa Charies Aduunyadan aynu kunoolahay, waa mid aynu ugu noolahay sabab ah in layna imtixaamayo. Waxaana jiraya imtixaankaas in dadna qaataan oo raacaan sida saxda ah,ee ku haboon nolashan aduunyada iyo mida aakhiro labadaba,halka qaar dadka ama adoomada illaahay ay dadka ka leexinayaan wadada saxda ah ee u fiican aduunkooda hada iyo aakhiradoodaba. waana wax uun yaab leh in dad sidaas ahi jiraan oo waxaad uuga hartaa nin waliba abaalkiis ayaa meel u yaal.

Nin kamid ah ragii filasoofyada ahaa ee reer galbeed oo fransiis ah waa Charies Fourier,ayaa dhamaadkii qarnigii 19 tobnaad kamid ahaa ragii u kacay in uu badalo mucjatamaca qaab nololeedka uu ku sugnaa xiligaas. buug ayuuna qoray 1808 dii. waxa uu udooday xuquuqda dumarka reer galbeed,inay helaan sinaansho ay raga lasimanyihiin,dhanka dhaqaalaha,siayasada,wax barashada, ragkale ayaa kadaba qaatay oo arintii sii waday. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Charies Fourier waxaa la sheegaa in uu bixiyay magaca Feminist. oo ah ahdaaf dumarka ku wajahan xuquuqdooda siday sheegaan.

Waxaa jiray in ninkani meel isugu geeyay dad gaaraya 350-400 oo ubadan dumar ragna ku jiro oo uu ku shubay afkaartiisa uu ku sheegay in uu xuquuq u raadinaayo dumarka. waxa uuna ahaa mid shuuciyada aamin san oo lagu xanto in fikirkiisaas uu qaatay Karl Marx oo isaga iyo ninkii la oran jiray Friedrich Engels ahaa ragii falsafada shuuciyada aas aasay ee dhaliyay. hadaba hadafka uugu wayn ayaa ahaa in dadka laga kaxeeyo wixii loo abuuray oo ahaa in ay rabbigood caabidaan oo diinta xaqa ah ee islaamka ah haystaan intaas ayaa bar dhamaadkoodu ahaa. way kaa ogyihiin in illaah jiro diintiisuna jirto xaqna ay tahay in isaga uun la caabudo oo la ahaado islaam,saas oo ay tahay ayay yiraahdeen diin oo dhami majirto islaamkayna u jeedaan oo kaliya.

Qarnigii 19 tobnaad raac ayaa kacay uu lahaa dumarku xaq ha u yeesheen in ay codeeyaan, qarnigii 20 naad 1960 raac kalaa ka cay oo layimid arin cusub oo ah xoraynta dumarka, 1990 ilaa hadana waxaa socda wax kale oo oranaaya haweenka waa in ay lawareegaan talada dalka oo ay qabtaan hogaanka u sareeya dalwalba. waxaa kaloo socda heer ah ragba waa laga maarmaa,xuquuqdooda waxaa lagaarsiiyay in ay ninka iyadu guursan karto,furi karto, in aysan khasab ahayn in ay guursato nin iyo wax yaalo kale oo aynaan ka hadli karin. waxayna ku doodeen in naagtu uuryeelato oo guriga kushiinka dhex joogto iyadoo uur leh ninkuna shaqadiisa banaanka kasoo qabsado,waa cadaaladaro sinaan ma aha ayay ku doodayaan. bal heerka rag gaarsiiyay day masaakiintaa iyo inta darbi ee lagala booday.

waxay hada wada mada galbeedka marayaan in ay xisbi Feminist ah samaystaan,waana heerkii lalarabay oo ah in qoyskii dhisnaa ee ka koobnaa nin iyo naag lakala dhex galo oo la burburiyo. in lafasaadiyo usrada iyo qoyska laysaga dhigo cadaw iyo jabhado is haya,iyo is xorayn iyo sheegasho xuquuq aan ahayn tii illaahay siiyay raga iyo dumarkaba. ragbaa hawshaa wada duulaan ku ah jiritaanka mujtamaca aduunka kunool,iyo siday la tahay in ay burburiyaan diinta islaamka iyaga oo xuquuq dumar ku gabanaaya. hada waxay arinku noqday xuquuqda dumarka ee leh ururada siyaasada iyo xisbiyada wadamada galbeedku arin isu rogay diin ahaan in loo caabudo oo loo rumeeyo mabaadiida iyo falsafadaha ah FEMINIST. ragbaana kasameeya lacago iyo masaalix dano siyaasadeed ku gaarideed dhab ahaana iyagaa ku tumanaaya xuquuqda haweenka oo isticmaalaya.

Ilaa qarnigii 19 naad ilaa maanta wax maalinba geed lasoo fariistaba hada heerkaad aragteen ayay maraysaa arinku.aad iyo aad baa dhaqanka soomaaliyeed oo huwan diinteena islaamka ahi u ilaaliyay xuquuqda dumarka soomaaliyeed waligeedba.halka dhaqanka wadamada galbeedku ay dumarka si foolxun ula dhaqmi jireen. waa mic cad taariikhdaa sheegaysa.

Hadana reer galbeed xuquuq dumar madoonaayo ee sixun ayay u isticmaalayaan oo u dulaynayaan dumarkoodii halkay ka xurmayn lahaayeen xuquuqdoodana illaalin lahaayeen. Laakiin waxay xoog saarayaan xoolana ku bixinayaan in ay dunida dalwalba geeyaan fikirkaa dumarka in guryaha laga soo saaro lagana horkeeno raga xukunkana iyaga lagu wareejiyo. waxayna ogyihiin waxa halkaa ka dhalanaaya! waana midaa tay doonayaan had iyo jeer.

wadan walba dad xanbaar san mabaadiidaas ayaa jira oo ay usoo wakiishadeen fulinteeda. waxaase haboon in nin iyo naag iyo caruur qofwalbaa helo xuquuqda uu rabbi siiyay oo dadku isku leeyahay. maha fikir qof inoo raadinaayo,waxa inagu haboon waa diinteena iyo dhaqankeena oo majiro wax ka fiican oo inoo badalaaya. wada mada reer galbeedka dhibka ka taagan waxaa jira dumar farabadan oo ka caagan raga waayo ragu waa cadaw ayay qabaan dumar unbay aamin sanyihiin waxaana ragbaa galiyay oo jar ka tuuray sidaas ayay ku gaboobaan kuna dhintaan ragla aanta ah!

Waa calaamooyinka shaydaanka in rag iyo dumar la kala geeyo!! dadka soomaaliyeed hayska jiraan diinta ah dumar lagu gabanaayo oo lagu burburinaayo sharafka aadamaha xasiloonida qoysnimo labo uu rabbi isu abuuray kala ganynteed. Diin xaq ah oo sax ah ayaynu haysanaaye soomaaliyeey ku qabsada goowsaha oo xajista.waxay ka fakareen meel jilicsan oo laga soo galo bulshada islaamka waxayna ka soo dhaceen dhanka dumarka ragbaana hawsha wada meelwalba maha dumarka.

Reer galbeedku waxay sheegteen in ay xuquuqda dumarka iyo dadkoo dhanba u doodayaan xiligaas iyo hadaba hayeeshee ogoow dadka madoow oo afrika laga soo daad gureeyay ayaa loo adoon sanaayay,si fool xun oo beeraha lagu falaayay isagoon raali ka ahayn arinkaas. wax udoodaa majirin ku darso xisaabta.

Waxaan ku gaba gabaynayaa in aduunka loo daayo nabada iyo xasiloonida lana dhawro diinta iyo dhaqanka tanaa aadamaha oo dhan uugu jirtaa dan. cid diidan majirto sinaan iyo istixgalin.sidaa ayaan u arkaa danteena gaar ahaan muslimka guud ahaan aadamaha. dadka soomaaliyeed diintooda iyo dhaqankooda qaaliga ah fiiro dheer ha u yeesheen hana ilaashadeen oo bulshadooda ha wacyigaliyeen waxa ka socda dunida jiilashooda danbana ha ureebeen diin sugan iyo dhaqan sugan oo soomaaliyeed taasaa dhaxal ah.

Yusuf Omar

mashruuc5@hotmail.com